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      Росія спростила надання громадянства українцям: що це означає

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      Путін продовжує агресію проти України на гуманітарному фронті / 24 канал

      Президент РФ Путін визнав українців "носіями російської мови" і ще більше спростив надання громадянства. Чим це загрожує Україні і яких заходів треба вжити, – в матеріалі 24 каналу.

      Росія піднімає ставки для посилення ескалації в Україні

      Володимир Путін підписав зміни до закону про громадянство РФ. Ним встановлюється можливість визнання громадян Білорусі й України, які вільно володіють російською мовою, носіями російської мови без проходження процедури співбесіди.

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      Як відомо, Путін ще в 2019 році спростив порядок отримання російського громадянства спочатку для жителів окупованих територій Донбасу. А потім спростив процедуру отримання посвідки на проживання у Росії для всіх українців.

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      У відповідь президент Зеленський спростив надання громадянства України росіянам, які зазнали політичних переслідувань на батьківщині, та іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі.


      "Захист" Путіним жителів Донбасу призвів до повної гуманітарної катастрофи в ОРДЛО / Фото Getty

      За словами директора центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерія Димова, нові дії Росії – це продовження пропагандистської тези Путіна про "єдіний народ".

      Російське громадянство, рускоє православіє – напрямки гібридної атаки Кремля на сусідні країни. Путін використовує це для підняття ставок, щоб посилювати військову ескалацію проти України, примушувати до "руского міра" під обстрілами,
      – зазначає Валерій Димов.

      Політолог нагадує: доктриною про захист німецькомовних громадян керувався Гітлер, який спочатку приєднав Австрію, а потім анексував чеські Судети. У результаті це призвело до початку Другої світової війни.

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      Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала зауважує: для Росії розповсюдження "руского міра" є питанням майбутнього існування.

      Росія розпочала війну проти України не тільки заради створення так званої "новоросії." Україна для Росії – питання виживання імперії,
      – наголошує Віталій Бала.

      Путін хоче приєднати Білорусь

      На думку Валерія Димова, з огляду на війну в Україні треба задуматися білорусам.

      Щоб побачити, до чого призводить захист російськомовних громадян, білоруси можуть подивитися на окуповані Росією території Донбасу. А також Абхазію і Південну Осетію. Путін хоче отримати статус лідера так званої союзної держави Росії і Білорусі після завершення нинішньої президентської каденції. Білорусів можуть насильно змусити отримати російське громадянство,
      – вважає Димов.


      Лукашенку варто задуматися про майбутнє Білорусі / Фото Getty

      Експерт додає: найбільш незахищені російськомовні громадяни живуть в ОРДЛО. Де їх ніби повинні "захищати" російські кулемети, міномети, танки і "Гради".

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      Українська мова повинна стати престижною

      На переконання Віталія Бали, Україні в цій ситуації діяти адекватно і ефективно складно. Потрібні комплексні заходи.

      Україна повинна стати економічно успішною державою. Щоб українське громадянство було престижним. І українська мова стала не тільки модною і сексуальною, а також престижною. Інакше росіяни намагатимуться розповсюджувати так званий "рускій мір", який є рускою чумою,
      – зазначає Бала.


      Більшість читачів сайту 24 підтримали Закон Про державну мову / Інфографіка 24 каналу

      В стосунках з сусідніми країнами та їх лідерами, на думку Димова, Україна має також в цьому сенсі проводити мудру політику. По-перше, представникам України не варто на дипломатичних рівнях робити з лідера сусідньої Білорусі Лукашенка, попри його авторитаризм, другого Януковича. Не слід ізольовувати його, щоб він не впав, як недозрілий плід, у руки Путіна. По-друге, Україні варто активніше комунікувати з її європейськими друзями – особливо країнами Балтії, де багато російськомовного населення.

      Країни Балтії, Польща можуть стати наступними жертвами Путіна. Україні треба заручитися їхньої підтримкою. На міжнародній арені проводити паралелі між Путіним і Гітлером. Показувати, до чого призводить "захист" російськомовного населення,
       – говорить Димов.

      Водночас Віталій Бала пропонує підключити до цього питання ООН, бо рішення Кремля є гуманітарною загрозою для України. Запропонувати ООН ухвалити відповідну резолюцію. Зробити інформаційну хвилю і показати, що Росія не полишає Україну в спокої. Втім, більш дієвими, на його думку, будуть превентивні заходи.

      Треба ухвалити загальний закон, умовно – про антидержавну або антиукраїнську діяльність, який торкався би не тільки інформаційної безпеки. Прописати покарання за сепаратизм, колабораціонізм. Від адміністративної відповідальності до позбавлення громадянства, оголошення персоною нон ґрата і кримінального покарання,
      – підкреслив Віталій Бала.

      Україні необхідно проводити більш активну політику популяризації української мови всередині держави. Згідно опитування КМІС, 49% українців підтримують перехід російськомовних шкіл на українську мову навчання. 47% – проти цього. Тому, щоб ефективно стримувати російську агресію, треба розвивати українську мову на всіх рівнях і почати реальне впровадження закону "Про державну мову".

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Володимир Путін Війна на Донбасі Новини політики Публікації Новини України Володимир Зеленський Олександр Лукашенко Статті Російські паспорти на Донбасі Українська мова
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