00:53
17 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путіну підняти свій рейтинг. У РФ з'являться платні перехрестя
      Вєсті Кремля
      00:27, сьогодні
      Вєсті.UA: Гучне повернення Савченко. Ляшко вирішив підкачатися
      Вєсті.UA
      19:48, 16 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Кремль контролюватиме росіян в інтернеті

      73 Читать новость на русском

      Контролювати росіян в інтернеті вирішив Кремль. Чиновники готові витратити на це п'ять мільярдів доларів з державного бюджету. І поки росіяни проводять акції протесту проти цензури в інтернеті, депутати Держдуми ухвалили в останньому читанні закон про суверенний інтернет.

      Новий флешмоб у Росії: активісти в різних куточках країни встановлюють імітації надгробків президента Росії. Акція проходить під гаслом: "Як Путін поховав інтернет, так народ поховав Путіна".

      Читайте також: Чому Путін тримає поруч "мертву качку" Медведєва, – Süddeutsche Zeitung

      Активісти змогли встановити дві такі могили, адже їх швидко прибрала влада. Не зважаючи на ув'язнення, вони стверджують, що не збираються зупинятися, адже вирішується свобода інтернету. 

      Могила Путіна
      Активісти встановили могилу Путіну

      В Держдумі пройшли всі три попередні читання закону про так званий суверенний рунет, який передбачає встановлення контролю держави над російським сегментом інтернету. І всі три рази документ схвалювала більшість.

      Передбачається створення центру інформаційних загроз, який буде на базі Роскомнагляд,
      – розповів депутат Держдуми від "Справедливої Росії" Леонід Лєвін.

      Російські депутати переконують, що за кордоном планують відключити федерацію від інтернету і треба готуватися до цієї загрози. Очільник Кремля особисто залякує росіян, стверджуючи, що через інтернет вороги Росії намагаються отримати секретні дані російської оборонки.

      Я ж не можу за наших партнерів говорити, що у них на розумі. Це ж їх винахід, тому вони все слухають, бачать, читають, накопичують оборонну інформацію,
      – пояснив президент Росії Володимир Путін.

      Єдиний шлях протистояти західній загрозі на думку Кремля: встановити державний контроль над рунетом. Новий закон передбачає використання інноваційної технології DPI для блокування заборонених в Росії сайтів і сервісів. При цьому користуватися такими ресурсами в обхід заборони за допомогою VPN вже не вийде. Тож активісти по всій Росії б'ють на сполох, адже фактично Кремль буде контролювати, що росіяни зможуть переглядати в інтернеті.

      Володимир Путін
      Володимир Путін

      Проте більшість росіян оброблена державною машиною пропаганди, тому не бачить загрози в держцензурі та вважає такі дії Кремля виправданими.

      "Це, напевно, потрібно в таких важких міжнародних обставинах. Адже це захищає росіян, якщо раптом якісь санкції підуть далі", – стверджує жителька Москви.

      Першими почали контролювати інтернет в Китаї

      Схожу тактику контролю над громадянами в Інтернеті вже багато років використовують в Китаї. Тамтешня комуністична партія ще у 2003 році запустила так званий "Золотий щит". За допомогою цієї технології відбувається фільтрування інформації і доступу до неї.


      Ілюстрація на тему "Золотий щит Китаю"

      На цей час в Китаї під забороною вже майже 1,5 мільйони сайтів. Жителі Піднебесної не мають доступу до Facebook, Twitter, YouTube. Гірша ситуація зі свободою інтернету в Північній Кореї. Громадяни КНДР просто не мають фізичного доступу до всесвітнього павутиння.

      Можливість контролювати доступ до інформації – це нова зброя авторитарних режимів, яку вони використовують, аби закріпитися при владі,
      – пояснюють експерти.

      Читайте також: ЗМІ назвали можливу дату зустрічі Путіна і Кім Чен Ина в Росії

      Новий закон про так званий суверенний рунет ще мають ухвалити у Раді Федерацій, а потім він потрапить на підпис до Путіна. Вже очевидно, що на цих етапах його не заблокують. Навіть попри те, що для російського суспільства ця ініціатива влади обійдеться у п’ять мільярдів доларів.

      blog_ava
      Безкоштовний концерт Полякової та Дзідзьо: ЗЕкоманда запрошує людей 19 квітня на "Олімпійський"
      16 квітня
      10440
      Автор: Марія Савчук
      Теги: Новини Росії Володимир Путін Китай КНДР
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Аякс" сенсаційно вибив "Ювентус" з Ліги чемпіонів: відео
      16 квітня , 23:54 "Аякс" сенсаційно вибив "Ювентус" з Ліги чемпіонів: відео
      235
      Головні новини 16 квітня: угода про дебати між Зеленським і Порошенком, Савченко і Рубан на волі
      16 квітня , 22:25 Головні новини 16 квітня: угода про дебати між Зеленським і Порошенком, Савченко і Рубан на волі
      699
      Новинка, яку чекали: Mercedes-Benz GLE
      15 квітня , 14:00 Новинка, яку чекали: Mercedes-Benz GLE
      Чому ми обожнюємо чи ненавидимо "Гру престолів", – Le Temps
      16 квітня , 22:05 Чому ми обожнюємо чи ненавидимо "Гру престолів", – Le Temps
      Світові Медіа 456
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      16 квітня , 21:10 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 28826
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук