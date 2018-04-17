Кремль перейшов на "аську"

На зміну Telegram прийшов месенджер ICQ, який використовуватимуть в чатах адміністрації президента і прес-секретаря голови держави Дмитра Пєскова.

Про це написав російський журналіст Дмитро Смирнов у свому Telegram-каналі "Пул N3".

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Пєсков повідомив, що встановив собі ICQ і почав його тестувати 13 квітня, після заяви про негайне блокування месенджера Telegram. Раніше прес-секретар президента сповіщав журналістів про заплановані брифінги через Telegram.

Користуватися ICQ в разі блокування Telegram рекомендувала радник президента з питань розвитку інтернету Герман Клименко.

Нагадаємо, 16 квітня Роскомнадзор направив операторам зв'язку інформацію про початок обмеження доступу до месенджера Telegram. Раніше Роскомнадзор дав Telegram термін до 4 квітня, щоб передати ФСБ ключі шифрування. Представники месенджера відповіли, що принцип побудови сервісу не дозволяє це зробити. 6 квітня Роскомнадзор звернувся до суду із позовом про блокування месенджера Telegram. Але у результаті росіяни обійшли блокування.