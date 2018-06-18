"Кремль потрапив у глухий кут": Тимчук розповів про нові проблеми Путіна щодо Донбасу

Під час Чемпіонату світу з футболу-2018, який проходить у Росії, війна на Донбасі стала гострим питанням для Кремля. Адже Путіну потрібно не допустити ймовірної наступальної операції з боку ЗСУ і одночасно зобразити безпеку для Заходу.

Про це заявив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук в інтерв’ю виданню "Апостроф".

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Кремль зараз знаходиться в цікавому глухому куті. З одного боку, зрозуміло, що для росіян дуже важливо провести цей захід з тим, щоб заманити якомога більше представників західних країн. Кремлю потрібно показати, що Росія – відкрита країна, що насправді на Заході її люблять і так далі. У політичному плані проведення цього чемпіонату має для них архіважливе значення,

– заявив Тимчук.

За його словами, залучаючи до проведення футбольного мундіалю представників західних країн, то Росія має показати, що вона – безпечна.

"Ми знаємо, що деякі заходи в межах ЧС-2018 будуть проводитися в Ростові, тобто зовсім недалеко від окупованих областей. У цьому плані ми вже бачимо, що Росія проводить певні заходи: російське телебачення розповідає про те, що зводяться якісь споруди на неконтрольованій Україною ділянці кордону з Росією, тобто там, де Росія межує з ОРДЛО".

Також нардеп розповів, що існує вказівка, принаймні, на ділянці, яка межує з ОРЛО, про те, щоб дуже жорстко обмежити рух приватного транспорту, рейсових автобусів, які здійснюють перевезення між ОРДЛО і РФ.

"За логікою, Кремль якраз повинен давати вказівки на деескалацію, як це було під час виборів президента РФ у березні, щоб дотримувався якийсь режим тиші, а обстрілів було якомога менше. З іншого боку, сильно розкручується карта того, що Україна може скористатися ЧС-2018 і почати силову операцію на Донбасі. Якраз до цього в Москві й прив'язують переформатування АТО в ООС незадовго до ЧС-2018", – зазначив координатор ІС.

Окрім того, він зауважив, що Росія зараз не може визначитися, як їй діяти в питанні українського Донбасу під час проведення ЧС-2018.

"У Кремлі явно стоять на роздоріжжі: з одного боку, їм треба, на їхню думку, завдавати якісь "превентивні удари", щоб не допустити цієї міфічної широкомасштабної наступальної операції зі сторони ЗСУ. З іншого боку, необхідно зобразити безпеку. Наразі ми бачимо, що вони зберігають градус напруженості, хоча певна деескалація все-таки спостерігається. Важко сказати, що вирішать у Кремлі: зривати міфічний наступ ЗСУ або зображати безпеку", – підсумував Тимчук.