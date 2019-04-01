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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Кремль робить ставку саме на Зеленського, – представник Порошенка

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      За остаточними даними екзит-полу найбільшу підтримку українських виборців отримав Володимир Зеленський. Такий результат підтверджує світові тенденції, адже у багатьох розвинутих європейських країнах популісти набирають на виборах 30-40%.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів представник Петра Порошенка Дмитро Чекалкін.

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      Про результати екзит-полу

      Він зазначив, що не заздрить Володимиру Зеленському, адже той не уявляє, в яку халепу вв'язався. Й додав, що Кремль робить ставку саме на Зеленського. Його активно підтримують різні проросійські персонажі – як в РФ, так і за її межами. 


      Остаточні дані екзит-полу

      Навіть російські ліберали, які певною мірою позиціюють себе як антагоністи Путіна, також підтримують шоумена, наголосив представник Порошенка.

      Як відреагували у штабі Порошенка

      Чекалкін наголосив, що очікував схожих результатів екзит-полу, проте з невеликою похибкою – адже не було екзит-полів за кордоном, де є чимала кількість прибічників Порошенка.

      Не було таких опитувань й на дільницях, де голосували військові. Вони теж підтримують чинного президента,
      – переконаний він.

      Й додав, що абсолютно стабільне суспільство у Великобританії нещодавно розколов Brexit, Іспанію – конфлікт у Каталонії, Францію – протести "жовтих жилетів". А тим часом на Росію за роки панування Путіна "звалилося" шість трильйонів доларів – адже ціни на газ і нафту піднялися в десятки разів. 

      Завдання РФ на виборах в Україні – довести, що українці вибирають некваліфікованого політика,
      – наголосив представник Порошенка.

      "Зараз Порошенку потрібно вимагати зустрічі зі Зеленським в ефірі будь-якого телеканалу", – підсумував Чекалкін.

      blog_ava
      Президентські вибори-2019: як і за кого голосували українці за кордоном
      сьогодні
      15110
      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Новини України
      Джерело: 24 канал
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