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"Кремль розіграє карту заручників на українських виборах": Геращенко зробила вражаюче припущення

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Геращенко тривожить думка про те, що Кремль збирається розіграти українських бранців, як карту, під час виборів
Геращенко тривожить думка про те, що Кремль збирається розіграти українських бранців, як карту, під час виборів / unian.ua

Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко зробила вражаюче припущення про те, що Кремль збирається використати незаконно утримуваних бранців для просунення "своїх" кандидатів на українських виборах.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

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Певні останні заяви ще більше утверджують мене в думці: Кремль розігруватиме карту заручників на українських виборах, підігруватиме своїм фаворитам, триматиме заручників до часу Х, аби потім віддати лояльним і рідним Кремлю політикам,
– написала віце-спікер.

Вона зауважила, що це потрібно Кремлю, щоб показати, що тільки їхні підставні політики в Україні – "нормальні" і вміють домовлятися, таким чином намагаючись і впливати на суспільні настрої, і дискредитувати всі зусилля української влади, яка бореться за якнайшвидше звільнення бранців.

"Мене це тривожить. І найбільше тривожить, що у цьому цинічному сценарії Кремля долі людей – нічого не варті", – підкреслила Геращенко.

Нагадаємо, 25 серпня лідер проросійської організації "Український вибір" і кум президента Росії Віктор Медведчук заявив, що український режисер, політв'язень Олег Сенцов повернеться додому. При цьому Медведчук не вказав деталей та конкретних термінів, лише зауважив, що українська омбудсвумен Людмила Денісова діяла неправильно і це могло спричинити паузу у переговорах щодо Сенцова.

Теги: Новини України Новини політики Ірина Геращенко Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 канал
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