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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кремль тримає паузу, демонструючи, що остаточне слово за ним, – експерт про миротворців

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США знову дають сигнал Росії, що готові до компромісів?
США знову дають сигнал Росії, що готові до компромісів? / 24 Канал

США, вочевидь, хочуть спонукати Росію до якихось дій по місії ООН, тому дають сигнали, що готові до компромісів. Зокрема, говорячи, що участь країн у місії буде добровільною.

Про це сайту "24" розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Експерт зазначає: країни-донори пропонують свої військові контингенти, і немає ніякого примусу. Так само, як і у фінансуванні. Вочевидь, США не знають, як реалізувати план введення миротворців, тому Волкер напередодні зустрічі з помічником Путіна Сурковим заявляє, що участь у місії ООН на Донбасі буде цілком добровільною.

США готові до компромісів з Росією по миротворцях на Донбасі. Не виключено, що і на російський варіант введення "блакитних шоломів". Тому що США хочуть вирішити питання військового конфлікту на Донбасі і розв’язати собі руки,
– вважає Дмитро Снєгирьов.

Адже, як говорить фахівець, Росія вже третій місяць мовчить щодо питання по введенню миротворців. Про що сказав Волкер, який заявив, що США чекають від Росії сигналу.

"Росія не реагує на пропозицію США по миротворцях, тому Волкер і заявив, що місія матиме особливий характер, добровільний. Сурков сказав, що повідомить про рішення РФ. Але Кремль тримає паузу, наочно демонструючи, що остаточне слово за Росією. І рішення про введення миротворців і формат місії, по суті, буде рішенням РФ. За Станіславським: чим довша пауза, тим кращий актор. Світова політика – теж театр", – зауважив експерт.

Втім, зазначає Снєгирьов, Путін у нещодавній телефонній розмові з Меркель чітко дав зрозуміти, що Росія лишається на тих самих позиціях – місія ООН лише для охорони спостерігачів ОБСЄ. Тобто ще раз підкреслив червону лінію, за яку Москва не перейде. Глухий кут.

Нагадаємо, Курт Волкер вважає введення миротворців єдиною можливістю досягти миру і повернути окупований Донбас під контроль Києва. За його словами, це не буде традиційна оонівська миротворча операція. Місія буде базуватися на добровільній участі різних країн. Волкер також заявив, що Сполучені Штати вже три місяці не отримують відповіді від Росії щодо ідеї розмістити миротворців ООН на Донбасі.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Миротворчий контингент Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
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