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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Кремль їх не залишить, – генерал розповів, що не так із "гумконвоями" на окупованому Донбасі

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      Генерал СБУ пояснив рішення Кремля щодо ''гумконвоїв''
      Генерал СБУ пояснив рішення Кремля щодо ''гумконвоїв'' / Фото з відкритих джерел

      Відсутність нових "гумконвоїв" із Росії на окупованому Донбасі можна пояснити як продуманою тактикою, так і збоями. Однак про занепад інтересу Москви до цих регіонів говорити зарано.

      Не варто марно сподіватися на те, що Росія залишить бойовиків на окупованому Донбасі, сказав екс-керівник Головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк "Обозревателю".

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      24 канал писав, що у 2019 році жителі окупованих територій ще не отримували так званої братньої допомоги від країни-агресора. Прес секретар російського президента Путіна пояснив, що тепер Росія буде надавати "гуманітарну допомогу" окупованому Донбасу "із реальних потреб".

      Причин зміни тактики Росії щодо "гумконвоїв" може кілька, однак не слід враховувати цей факт у "дорожній карті" для Донбасу. Так, Росія могла завести достатню кількість «запасів» раніше або ж трапився якийсь збій.

      Але ми не повинні розраховувати на те, що Росія завтра чи післязавтра залишить ці терористичні групи, організації, керівників і ми зможемо швидко звільнити ці території. Нам треба розробляти стратегію без варіанту, що Кремль залишить їх без уваги та захисту,
      – додав він.

      За словами генерала, для звільнення окупованих територій потрібна дипломатія і сила. Ці два варіанти можна застосувати в комплексі або окремо.

      "Розвідка доповідає, що Донбас безсилий, що можна наступати. А я хочу побачити хоча б одну особу із розвідки, яка доповіла би дані, що можуть дозволити керівництву держави зробити висновок про наступ. Я б хотів побачити того начальника, який би послав на смерть десятки тисяч українців", – зазначив Вовк.

      Що приховують "гумконвої" від Росії?Зазначимо, що 84-й за рахунком "гумконвой" з Росії на окупований Донбас відправили 20 грудня 2018 року. Його загальна вага становила 310 тонн, а ввійшли туди нібито дитячі продуктові набори, товари медичного призначення та новорічні подарунки.
      Росія відправляє до окупованого Донбасу "гуманітарну допомогу" із порушенням міжнародних норм, суверенітету та територіальної цілісності України. Окрім того, є докази, що у цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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