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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      БЛОГ Блоги тижня
      Сайт "24" щотижня збирає 5 найкращих блогів, які найбільше читають.

      Кремль зганьбиться у Сирії, кандидати на крісло прем'єра та спалах коронавірусу: блоги тижня

      -
      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Росія не має шансів в Сирії, хто може зайняти крісло прем'єр-міністра та чи варто їхати в Італію.

      1. Зіткнення Росії та Туреччини в Сирії: Кремль зганьбиться

      Росія турчинна

      Стратегічне положення російського угруповання в локальній війні з Туреччиною абсолютно незахищене.

      Що відбулося в Сирії між Росією та Туреччиною – деталі тут!

      2. Кастинг стартував: хто може зайняти крісло прем'єр-міністра

      гончарук

      Олексій Гончарук подасть у відставку сам в будь-який момент, коли про це скаже президент.

      Більше про Олексія Гончарука – шукайте тут.

      3. Спалах коронавірусу в Італії: їхати чи відміняти відпустку?

      коронавірус в Італії

      Коронавірус дістався старої Європи – просто "з учора на сьогодні" в Італії були зачинені на карантин 12 населених пунктів, скасовано святкування славетного карнавалу в Венеції.

      Ще більше матеріалів про коронавірус.

      4. Коронавірус позитивно вплине на здоров'я українських реформ


      коронавірус біржі

      Світові ринки лихоманить. Вони злякалися вірусу. При цьому, інвестори і спекулянти досить цинічні, щоб не переживати з приводу звичайного грипу і того факту, що від нього може померти трохи більше людей, ніж при стандартних зимових сезонних епідеміях.

      Більше матеріалів від Сергія Фурси.

      5. Хто придумав українців? Урок історії від Путіна

      путін бреше

      Можна було б подумати, що за час свого перебування на посаді президента Росії Путін повірив у свою місію правителя, став вивчати історичні книги і, нарешті, отримав можливість поділитися набутих знань з людьми.

      Розвінчуємо міфи російської пропаганди – читайте!

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини політики Війна у Сирії Атака Росії на Туреччину в Сирії Олексій Гончарук Публікації Володимир Зеленський Російська пропаганда Володимир Путін
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