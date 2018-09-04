Кремль зробив Україну Україною, хай скаже собі "дякую", – український журналіст

Кремль повинен сказати собі "дякую" за те, що зробив Україну Україною. Такою заявою російську владу тонко підколов український журналіст Павло Казарін, який прокоментував нове офіційне вітання в армії "Слава Україні! Героям Слава".

Про це свідчить відеозапис ресурсу "Крим.Реалії".

"Колись фраза "Слава Україні! Героям Слава" належала ультраправим. А тепер це вітання стало загально громадським. Його можна почути на вулицях і футбольних стадіонах, в офісах і в армії. І це не про політиків і не про політику. Це про те, як змінилася Україна і про той вододіл, який відокремлює нас п'ятирічної давнини від нас нинішніх. Той вододіл, який був би не мислимими без російського вторгнення", – висловив переконання журналіст.

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"Якщо Кремль чого й добився, то це того, що він зробив Україну Україною. Нехай скаже собі "дякую", – зазначив Казарін.

Нагадаємо, на початку серпня 2018 ороку Президент України Петро Порошенко доручив затвердити патріотичне гасло "Слава Україні!" офіційним військовим вітанням Збройних сил держави. Так, 23 серпня вітання "Слава Україні!" пролунало вперше під час урочистих заходів з нагоди Дня прапора.