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Кремлівська юристка намагалася завербувати швейцарського чиновника, – ЗМІ

19:20, сьогодні 493 Читать новость на русском
Весельницька причетна до гучної корупційної справи у Швеції
Весельницька причетна до гучної корупційної справи у Швеції / Фото з відкритих джерел

У Швейцарії високопоставленого слідчого звільнили з посади після того, як з'ясувалося, що він контактував із російської юристкою Наталією Весельницькою, особою, яка фігурує у справі про російське втручання у вибори в США. Близький до Кремля адвокат влітку 2016 року зустрічалася із сином Дональда Трампа у Вашингтоні. Справжні мотиви цієї зустрічі досі невідомі.

Тим часом у Швеції Весельницька виявилася причетною до гучної корупційної справи, пише The Daily Beast.

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Як зазначається, у швейцарському суді розглядається справа про пряму спробу Москви завербувати працівника правоохоронних органів іноземної держави як подвійного агента.

Деталі цього сенсаційного розслідування першими оприлюднили швейцарські газети Tribune de Genève і Tages-Anzeiger. Журналісти повідомили, що у Москві відбулася зустріч між швейцарським слідчим та Наталією Весельницькою, яку нібито організував заступник генпрокурора РФ Саак Карапетян.

Швейцарського чиновника заманили до Москви під час телефонного дзвінка Карапетяна перед Різдвом у 2016 році. У столиці Росії його поселили в розкішному готелі і попросили бути присутнім на несподіваній зустрічі з Весельницькою,
– переказує автор статті.

Згодом цього слідчого звинуватили у хабарництві, порушенні законів про секретність і "несанкціонованій таємній поведінці" під час зустрічі із росіянами.

Інтерес кремлівської юристки та російської Генпрокуратури, ймовірно, може бути пов'язаний із податковою аферою на 230 млн доларів, яку розкрив юрист Сергій Магнітський, припускає видання.

"Вважається, що значна частка вкрадених грошей потрапила у швейцарський банківський сектор, давши поштовх розслідуванням швейцарської влади, в тому числі федеральної поліції і прокуратури Швейцарії, які тісно співпрацювали зі звільненим слідчим", – додає The Daily Beast.

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Нагадаємо, 11 липня син президента США Дональд Трамп-молодший у своєму Twitter оприлюднив електронне листування щодо його зустрічі у 2016 році з юристом з Росії Наталією Весельницькою.

Юристка, яка називала себе "адвокатом російського уряду", нібито пообіцяла надати компромат на тодішню кандидатку в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Дональд Трамп Вибори у США Швейцарія Корупція
Джерело: 24 Канал
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