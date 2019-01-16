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      Крещение: что нужно знать о купании в проруби

      933 Читать новость на русском
      Крещенское купание
      Крещенское купание / youtube.com

      Крещение: что нужно знать о купании в проруби

      Крещенская вода издавна считалась целебной и благодатной. Что нужно учитывать, если вы собрались нырнуть в прорубь 19 января? Рекомендации от ведущих докторов МС "Добробут": ЛОРа Юлии Шуклиной, гинеколога Ростислава Агабабова и сосудистого хирурга Владимира Герасимова.


      Агабабов Ростислав Матвеевич, хирург-гинеколог, руководитель направления оперативной гинекологии МС "Добробут"

      Скрытые резервы организма

      Суть зимнего закаливания – в высвобождении скрытых резервов организма и активации его собственных защитных сил. Окунание в холодную воду вызывает выработку целого ряда биологически активных веществ и гормонов (в частности, гормона надпочечников адреналина и гормонов радости эндорфинов). Также ускоряется углеводный обмен, происходит резкая выработка внутреннего эндогенного тепла (вот почему после выхода из проруби тело здорового и подготовленного человека буквально пышет жаром). Все это повышает иммунитет, тренирует сердце и сосуды, ликвидирует застойные явления, замедляет старение организма и в целом делает его более здоровым. Человек реже болеет простудами и гриппом, перестает мерзнуть в холодное время года, у него повышается настроение и происходит прилив жизненных сил. Регулярное закаливание особенно важно для женщин после 45-50 лет: всевозможные холодовые процедуры помогают минимизировать или вовсе избежать негативных проявлений климакса.

      Однако – и это ключевой момент! – говоря о пользе моржевания, врачи делают упор на регулярность этой процедуры. Речь идет о том, чтобы начать закалять организм заранее, в идеале еще с ранней осени, с прохладных обливаний дома (постепенно снижая температуру воды), посещения сауны, хождения босиком по снегу и т.д. При таком подходе организм будет готов и к такой экстремальной процедуре, как купание в ледяной воде.


      Шуклина Юлия Владимировна, оториноларинголог, руководитель направления хирургии головы и шеи МС "Добробут"

      Важные правила

      Для того, чтобы купание в крещенской полынье принесло организму только пользу, специалисты рекомендуют придерживаться ряда рекомендаций.

      • Предварительная консультация с врачом обязательна – и перед началом систематического закаливания, и если вы решили прыгнуть в прорубь единоразово, на Крещение. Врач оценит текущее состояние организма и выяснит, нет ли противопоказаний;
      • Купайтесь в специально отведенном для этого месте, в компании знакомых людей;
      • Оденьтесь потеплее, обязательно возьмите теплую шапку, большое полотенце и сменное белье;
      • Типичная ошибка начинающих "моржей": заходить в воду подолгу, мочить вначале ноги, потом руки. Необходимо действовать решительно. Быстро войдите в воду по грудь, окунитесь с головой и сразу же выходите. Время пребывания в воде – 10-15 секунд;
      • Сразу же после выхода на берег разотритесь полотенцем, вытрите намокшие волосы и наденьте шапку. Смените белье и оденьтесь;
      • Выполните несколько физических упражнений, выпейте горячего чая или какао. Но не алкоголя: он дает мнимое ощущение тепла за счет перераспределения крови в организме. При этом происходит дополнительный спазм периферических сосудов (которые и так в тонусе из-за холодной воды), что может привести даже к обморожению.

      Не теряйте бдительность!

      При определенных заболеваниях зимние купания противопоказаны. К ним относятся болезни сердца и сосудов, гипертония; заболевания бронхолегочных путей, почек, женской половой сферы (переохлаждение – один из провокаторов их развития), холодовая аллергия. Также не рекомендуется окунаться в прорубь будущим мамам: моржевание – это все-таки радикальная процедура, и она может вызвать угрозу прерывания беременности. Женщинам в период лактации также следует воздержаться от зимних купаний. При месячных, крещенское купание нежелательно не только по религиозным причинам (церковный устав запрещает женщинам принимать участие в таинствах во время менструации). Во время менструального кровотечения женская сфера особенно уязвима к стрессовым факторам, к тому же в открытой воде могут присутствовать всевозможные бактерии.

      После перенесенной простуды или ОРВИ даже опытным моржам следует воздержаться от купания в течение двух недель.

      Наконец, если после окунания в прорубь у вас появилась тахикардия (учащенное сердцебиение), стало трудно дышать (ощущение такое, будто не хватает воздуха), следует незамедлительно показаться врачу. Эти симптомы могут указывать на сердечный приступ.

      Герасимов Владимир Владимирович, сосудистый хирург, флеболог МС "Добробут"

      Маленькие "моржата"

      По поводу окунания в прорубь детей мнения врачей неоднозначны. Одни считают, что это слишком рискованно и поэтому категорически неприемлемо. Другие считают допустимым с некоторыми оговорками.

      У малышей до 3 лет центр терморегуляции еще не совершенен – поэтому ответ организма на резкий перепад температур может быть непредсказуемым. В результате купания в ледяной воде температура тела ребенка может как резко повыситься, так и упасть ниже нормы (гипотермия), что еще более опасно. Кроме того, если в период внутриутробного развития малыш испытывал кислородное голодание, то вследствие моржевания на первом году жизни у него может развиться даже эпилептический припадок!

      Другое дело – грамотное закаливание. Деток не нужно кутать; если малыш здоров, на прогулку следует выходить при любой погоде. Полезны также обливания прохладной водой или хождение по ней в ванной. В этом случае – если ребенок как следует подготовлен и не испытывает проблем со здоровьем – с 3 лет можно пробовать и более экстремальные виды закаливания.

      Теги: Новини України Здоров'я "Добробут"
      Джерело: 24 Канал
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