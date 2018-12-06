Крейсер США триматиме під потенційним ударом все, що Росія має в Чорному морі, – експерт

Один корабель США в Чорному морі – добре, але він принципово ситуацію не змінить. Потрібен загін кораблів, щоб стримувати агресію Росії.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Ігор Лосєв.

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Потрібен загін кораблів США чи НАТО, який би базувався біля українських портів Очаків, Миколаїв, Одеса. Постійно було б чергування біля берегів Криму і Північного Кавказу. Тоді це справлятиме серйозне враження на Росію,

– зазначає Лосєв.

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Крім того, наголошує експерт, США і Україні треба подумати про денонсацію Конвенції Монтре (Обмеження для військових кораблів входу в Чорне море нечорноморських держав. Лише дрібні надводні кораблі з терміном перебування не більше 21 діб – "24"). Ця конвенція, зауважує Лосєв, працює в інтересах Росії, яка є безперечним гегемоном у Чорному морі. А США, Великобританія, інші великі країни не можуть більше місяця перебувати в Чорному морі. Це суперечить інтересам України, Румунії, Болгарії, до певної міри – Туреччини і Грузії.

Денонсація Конвенції Монтре обмежить агресію Росії. І якщо в Чорне море зайдуть кораблі США і НАТО, то Росія не наважиться нахабніти. Один лише крейсер ВМС США здатен тримати під потенційним ударом все, що Росія має в Чорному морі,

– наголошує Ігор Лосєв.

Що стосується ситуації в Азовському морі, то, говорить експерт, Росія дивиться: якщо ми демонструємо слабкість, то Москва йде далі.

"За певних обставин Росія може спробувати десантну операцію в Азові – висадку на нашому узбережжі. І треба слідкувати за її діями. Росію спровокувати на напад можуть вибори в Україні. У нас буде хаос – усі проти всіх. Країна буде політично дезінтегрована, і Росія може завдати удар. Тому що Кремль чекає, коли Україна буде в найслабшому стані", – наголосив Лосєв.

Нагадаємо, за повідомленням CNN, США почали підготовку до відправки військового корабля, для підтримки України у Керченській протоці. Зазначається, що американські військовослужбовці попросили Державний департамент США повідомити Туреччину про появу військового корабля у Чорному морі. США зобов'язані попередити про це Туреччину не менш ніж за 15 днів відповідно до конвенції Монтре від 1936 року, яка регулює судноплавство у протоках Босфор і Дарданелли. Вони з'єднують Середземне море з Чорним.

Як відомо, США різко засудили агресію Росії в Керченській протоці. Голова Пентагону Джим Маттіс вважає захоплення українських кораблів "зневагою до міжнародного права". Сполучені Штати Америки планують торкнутися теми ситуації у Керченській протоці на 25-му засіданні Ради міністрів закордонних справ Організації з безпеки і співпраці в Європі.

Що сталося у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила вї'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.