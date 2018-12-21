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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Кричав та штовхався: у Херсоні чиновник влаштував бійку з громадянами, які прийшли на прийом

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      В Херсоні начальник державної архітектурно-будівельної інспекції Ростислав Маршак побив людей. Вони прийшли до нього просити про допомогу, а отримали у відповідь кулаки. Та так, що один чоловік потрапив у травмпунк.

      До керівника міського управління архітектуарного контролю Ростислава Маршака прийшли на прийом люди, щоб допоміг вирішити проблему незаконнного будівництва.

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      Але замість допомогти, чиновник почав кричати та виштовхувати людей за двері. На відео видно, як падає 67-річний Володимир Батраков.

      скандал з маршаком у херсоні
      Довідка з травмпункту

      Чоловік показав журналістам довідку з травмпункту. 

      Ми зайшли до нього, щоб отримати пояснення. Він напав на жінок, мене відштовхнув. Я впав, збив в кабінеті у нього стілець, він перекинувся, я впав на стілець, отримав сильний забій грудної клітини,
      – розповів постраждалий Володимир Батраков.

      До чиновника люди прийшли через ось цей вкритий тріщинами будинок. Будинок пішов тріщинами через незаконне будівництво поряд. 

      скандал з маршаком в херсоні
      Вкритий тріщинами будинок

      скандал з маршаком у херсоні
      Незаконне будівництво поряд

      "Тепер риють величезний котлован і будують приміщення в шість поверхів. Яка це реконструкція? 8 тисяч квадратів... Я запитала вчора (20 грудня, – 24 канал) Маршака, дайте відповідь тільки на одне запитання: це реконструкція чи капітальне будівництво? Я поставли йому п'ять разів це запитання, він жодного разу на нього не відповів", – згадує постраждала Неллі Арнаут.

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      До Майдану Маршак був членом "Партії Регіонів". Зараз він очолює архітектурно-будівельну інспекцію і дає візи на будь-яке будівництво в Херсоні.

      маршак херсон
      Ростислав Маршак

      Зокрема, коли він дав дозвіл на будівництво у зеленій зоні, обурені мешканці з пікетом прийшли під міськраду. Свою вину у скандалі чиновник заперечує, а людей називає провокаторами.

      Ці двоє провокаторів смикнули мене за руки. Впала жінка, до якої я взагалі не торкався, це все видно на відеоспостереженні. Не на тому, що виставили в інтернет, у мене в кабінеті ведеться аудіо- та відеозйомка,
      – відповів начальник державної архітектурно-будівельної інспекції Херсона Ростислав Маршак.

      Обидві сторони конфлікту звернулися до поліції, там відкрили два кримінальні провадження – за фактом завдання тілесних ушкоджень і хуліганства. У мерії на скандал поки ніяк не відреагували, одіозний чиновник продовжує сидіти у своєму кріслі.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Херсона Скандал
      Джерело: 24 канал
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