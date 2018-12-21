Кричав та штовхався: у Херсоні чиновник влаштував бійку з громадянами, які прийшли на прийом

В Херсоні начальник державної архітектурно-будівельної інспекції Ростислав Маршак побив людей. Вони прийшли до нього просити про допомогу, а отримали у відповідь кулаки. Та так, що один чоловік потрапив у травмпунк.

До керівника міського управління архітектуарного контролю Ростислава Маршака прийшли на прийом люди, щоб допоміг вирішити проблему незаконнного будівництва.

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Але замість допомогти, чиновник почав кричати та виштовхувати людей за двері. На відео видно, як падає 67-річний Володимир Батраков.



Довідка з травмпункту

Чоловік показав журналістам довідку з травмпункту.

Ми зайшли до нього, щоб отримати пояснення. Він напав на жінок, мене відштовхнув. Я впав, збив в кабінеті у нього стілець, він перекинувся, я впав на стілець, отримав сильний забій грудної клітини,

– розповів постраждалий Володимир Батраков.

До чиновника люди прийшли через ось цей вкритий тріщинами будинок. Будинок пішов тріщинами через незаконне будівництво поряд.



Вкритий тріщинами будинок



Незаконне будівництво поряд

"Тепер риють величезний котлован і будують приміщення в шість поверхів. Яка це реконструкція? 8 тисяч квадратів... Я запитала вчора (20 грудня, – 24 канал) Маршака, дайте відповідь тільки на одне запитання: це реконструкція чи капітальне будівництво? Я поставли йому п'ять разів це запитання, він жодного разу на нього не відповів", – згадує постраждала Неллі Арнаут.

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До Майдану Маршак був членом "Партії Регіонів". Зараз він очолює архітектурно-будівельну інспекцію і дає візи на будь-яке будівництво в Херсоні.



Ростислав Маршак

Зокрема, коли він дав дозвіл на будівництво у зеленій зоні, обурені мешканці з пікетом прийшли під міськраду. Свою вину у скандалі чиновник заперечує, а людей називає провокаторами.

Ці двоє провокаторів смикнули мене за руки. Впала жінка, до якої я взагалі не торкався, це все видно на відеоспостереженні. Не на тому, що виставили в інтернет, у мене в кабінеті ведеться аудіо- та відеозйомка,

– відповів начальник державної архітектурно-будівельної інспекції Херсона Ростислав Маршак.

Обидві сторони конфлікту звернулися до поліції, там відкрили два кримінальні провадження – за фактом завдання тілесних ушкоджень і хуліганства. У мерії на скандал поки ніяк не відреагували, одіозний чиновник продовжує сидіти у своєму кріслі.