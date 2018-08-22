"Крихітка на мільйон доларів" Хіларі Суонк вийшла заміж за бізнесмена: перші фото церемонії

Голлівудська акторка Хіларі Суонк, яка зіграла головні ролі у фільмах "Крихітка на мільйон доларів" та "P.S. Я кохаю тебе", вийшла заміж. Її обранцем став бізнесмен Філіп Шнайдер.

За інформацією Vogue, церемонія весілля відбулась в національному парку Каліфорнії – Редвуд. Спершу Хіларі Суонк та Філіп Шнайдер обмінялись клятвами серед 800-річних дерев, після чого запросили гостей на святкову вечерю.

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Це було неймовірно! Інакше я ніяк не можу описати цю подію. Я шалено щаслива, адже я вийшла заміж за чоловіка своєї мрії і провела цей важливий для нас день в оточенні людей, яких ми обидвоє любимо,

– поділилась Хіларі Суонк.

Зіркова наречена обрала розкішну сукню від бренду Elie Saab. Приголомшливе весільне вбрання для Хіларі Суонк шили 150 годин, а над створенням сукні працювали 7 професійних шевців. Окрім цього, ліванський дизайнер витратив 25 метрів французького мережива, 8 метрів шовкового шифону та 6 метрів органзи. У такій надзвичайній сукні Хіларі Суонк виглядала неймовірно.



Хіларі Суонк: весільна сукня



Хіларі Суонк вийшла заміж

"Я вже давно люблю вироби Eliie Saab і в захваті, що вони виготовили для мене плаття", – розповіла Хіларі Суонк.

Варто зазначити, що акторка організувала весілля в лісовому стилі, а урочиста вечеря відбулась у прикрашеному дерев'яному амбарі. Згодом зірка змінила розкішну сукню на приталене плаття для вечірки.



Хіларі Суонк



Весільна церемонія



Весільне взуття Хіларі Суонк



Гості весілля



Церемонія одруження Хіларі Суонк



Перший поцілунок молодят



Закохана Хіларі Суонк



Перший танець