10:39
22 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 14°C
  • четвер
    24°C 11°C
  • п'ятниця
    28°C 11°C
  • субота
    29°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської
Вєсті Кремля
21:16, 21 серпня
Вєсті.UA. Поплавський подався в лікарі. Медіаімперія Медведчука
Вєсті.UA
21:02, 21 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Крихітка на мільйон доларів" Хіларі Суонк вийшла заміж за бізнесмена: перші фото церемонії

503 Читать новость на русском
Хіларі Суонк вийшла заміж
Хіларі Суонк вийшла заміж / Vogue

Голлівудська акторка Хіларі Суонк, яка зіграла головні ролі у фільмах "Крихітка на мільйон доларів" та "P.S. Я кохаю тебе", вийшла заміж. Її обранцем став бізнесмен Філіп Шнайдер.

За інформацією Vogue, церемонія весілля відбулась в національному парку Каліфорнії – Редвуд. Спершу Хіларі Суонк та Філіп Шнайдер обмінялись клятвами серед 800-річних дерев, після чого запросили гостей на святкову вечерю.

Читайте також: Акторка Пріянка Чопра вийшла заміж: екзотичні фото церемонії

Це було неймовірно! Інакше я ніяк не можу описати цю подію. Я шалено щаслива, адже я вийшла заміж за чоловіка своєї мрії і провела цей важливий для нас день в оточенні людей, яких ми обидвоє любимо,
– поділилась Хіларі Суонк. 

Зіркова наречена обрала розкішну сукню від бренду Elie Saab. Приголомшливе весільне вбрання для Хіларі Суонк шили 150 годин, а над створенням сукні працювали 7 професійних шевців. Окрім цього, ліванський дизайнер витратив 25 метрів французького мережива, 8 метрів шовкового шифону та 6 метрів органзи. У такій надзвичайній сукні Хіларі Суонк виглядала неймовірно. 


Хіларі Суонк: весільна сукня


Хіларі Суонк вийшла заміж

"Я вже давно люблю вироби Eliie Saab і в захваті, що вони виготовили для мене плаття", – розповіла Хіларі Суонк. 

Варто зазначити, що акторка організувала весілля в лісовому стилі, а урочиста вечеря відбулась у прикрашеному дерев'яному амбарі. Згодом зірка змінила розкішну сукню на приталене плаття для вечірки. 


Хіларі Суонк


Весільна церемонія


Весільне взуття Хіларі Суонк


Гості весілля


Церемонія одруження Хіларі Суонк


Перший поцілунок молодят


Закохана Хіларі Суонк


Перший танець 


Весільний торт Хіларі Суонк
 

Теги: LifeStyle Зіркові весілля Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук