Крик душі: гучний SOS української боротьби

18 грудня в Києві відбулася прес-конференція, присвячена критичній ситуації в українській боротьбі. Вперше в історії наша країни може залишитися не лише без олімпійських медалей, а навіть без путівок на Ігри. Причина – дивна ситуація, яка склалася навколо призначення нових головних тренерів збірних України з вільної та греко-римської боротьби.

За традицією, експертна комісія Міністерства молоді та спорту України, куди входять і прославлені українські спортсмени, заслухавши виступ кандидатів, вибрала наставником збірної країни з вільної боротьби 5-разового чемпіона Європи Олександра Захарука, а керманичем "греко-римської" команди – Артура Дзігасова, який з двох останніх першостей світу привіз чотири медалі.

Переможців встигли привітати ті, хто програв, колеги з інших країн і керівники профільного міністерства. Але, як виявилося, поспішили: міністр молоді та спорту Ігор Жданов не тільки проігнорував рішення комісії, але й скасував його, призначивши головним тренером "вільників" Григорія Данька, а "класиків" – Сергія Андрєєва. Незважаючи на те, що при голосуванні перший програв Захарук "з рахунком" 2:14, другий поступився Дзігасову – 5:11.

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З юридичної точки зору, все начебто правильно: Міністерство молоді та спорту виділяє гроші і, до речі, відповідає за результат. З людської і спортивної – ситуація, м'яко кажучи, не найкраща.

По-перше, Захарука і Дзігасова підтримують спортсмени. Так, Микола Кучмій – капітан збірної України з греко-римської боротьби заявив, що взагалі нічого не чув про Сергія Андрєєва:

Сім років я тренуюся в збірній країни і ніколи його не бачив і нічого про нього не чув. Ні як про людину, ні як про фахівця. За Дзігасова говорять результати. Порахуйте, скільки спортсменів, на яких, поставили хрест, він повернув на килим і скільки медалей вони принесли

– заявив Микола Кучмій.

За словами Валерія Андрейцева – призера Олімпійських ігор і капітана "вільників", з призначенням Данько ситуація в команді може вийти з-під контролю.

"Всі, хто стежить за боротьбою, знають про конфронтації між Русланом Савлоховим і Григорієм Данько. Начебто нам, спортсменам, не так важливо, хто буде головним тренером. Аби забезпечувалися якісні умови для підготовки, виїзду на змагання, була допомога з екіпіровкою та медичним обслуговуванням… Але є нюанси. Ми всі прекрасно розуміємо, що з приходом Данька на пост тренера існуюча конфронтація не припиниться. Потрібно міняти покоління тренерів, запрошувати молодих і сучасних фахівців, інакше не буде ні здорового колективу, ні здорової роботи", – розповів Валерій Андрейцев.

Слова підтримки Дзігасову передав і Жан Беленюк, який на спеціальну прес-конференцію, організовану тренерам і спортсменами не зміг приїхати, бо перебуває на зборах.

По-друге, викликає питання і Сергій Андрєєв. За словами віце-президента Асоціації спортивної боротьби України Норика Геворкяна, Андрєєв – людина, що претендує на посаду головного тренера збірної нашої країни, – громадянин Росії. За інформацією Геворкяна, Андрєєв отримав паспорт РФ після окупації Криму.

"Чим примітний Сергій Андрєєв? Хіба тим, що він – друг президента нашої асоціації Олега Кучеренкф, який, до слова, 6 грудня 2018 року написав заяву про складання своїх повноважень. Я з 2004 року займаюся питання греко-римської боротьби, але не знаю Андрєєва особисто і не бачив, – зазначив Геворкян. – У результаті склалася просто загрозлива ситуація. Обраних комісією тренерів підтримує команда, комітет у справах молоді та спорту Верховної Ради, НОК, але через непрофесійні дії певних чиновників зривається процес підготовки до Олімпіади. Так, міністр молоді та спорту України Ігор Жданов посилається на те, що кандидатури Данька і Андрєєва рекомендувала Асоціація спортивної боротьби України. Але, як я вже говорив, у нашій організації є свої внутрішні проблеми. Плюс ці рекомендації були видані з порушенням усіх принципів. Почнемо хоча б з того, що ані Захарук, ані Дзигасов навіть не були запрошені на засіданні комісії. Якщо ситуація не зміниться, під загрозою буде завоювання олімпійських ліцензій – відбіркові турніри починаються вже в 2019 році. А поки не зрозуміло, хто, коли і де переглядатиме і вибиратиме кандидатів, потім готуватиме їх. Також я поки слабо уявляю, яким чином збірну України може очолювати громадянин Росії. Я не знайомий з ним, і, можливо, в душі він – патріот нашої країни, але в сьогоднішній ситуації все це виглядає досить дивно".

Солідарний з Геворкяном і Артур Дзигасов.

"На прес-конференцію ми приїхали з Шиян, де зараз команда на зборах. Важко було залишати хлопців, але ситуація дійсно критична. Поки ніхто не знає, де і з ким команда почне відбір. За якими критеріями він відбуватиметься? Хто увійде до числа кандидатів? Той же Беленюк переймається, що до цього часу не знає, хто буде головним тренером. Я не скаржуся, й мені ніколи збирати плітки і розмови. Так, я не цукор і не 100 доларів, щоб усім подобатися. Кажу, що думаю, відстоюю свою точку зору. Виконую свою роботу і, думаю, що ми з командою робимо багато і здобуваємо результати. Три роки тому ми сиділи тут і раділи разом нашим успіхам на чемпіонаті світу, а зараз зібралися за такого неприємного приводу. Прикро інше: за рік я пройшов чотири конкурси, не знаю, хто це придумав. Все виграв. І всі чотири рази моїм опонентом був Андрєєв. Не знаю, може його просто хочуть пропхнути на пост головного тренера? Мені навіть на чемпіонатах світу не було так хвилююче, як перед цією комісією. До того ж, при моєму призначенні були чітко поставлені завдання щодо медалей. Команда їх виконала. Чому ж почали виникати проблеми? Прикро, що робота, яку ми робили протягом багатьох років, може зійти нанівець", – говорить Дзигасов.

За словами Олександра Захарука, якщо ситуація не вирішиться найближчим часом, конфлікт може перейти в некерований процес: "Якщо влаштовувати революцію за півтора року до Олімпіади – медалей не буде. Рішення керівництва міністерства тільки ускладнить ситуацію, що склалася в нашому виді спорту. Склалася парадоксальна ситуація. Кажуть, що треба використовувати радянську методику підготовки, але в той же час запрошувати молодих фахівців. Виходить, ліва рука не знає, що робить права".

Як зазначив Геворкян, прес-конференція – крик душі і одна з можливостей достукатися до керівників українського спорту, пояснивши, що відбувається з вітчизняною боротьбою.

"Пан Жданов, звертаюся до вас: перегляньте своє рішення. Воно однозначно неправильне і не принесе користі спорту. Експертна комісія, в якій зібрані справжні професіонали, не може помилятися. І кому, як не фахівцям в своїй ніші знати, що буде краще для спорту? Також звертаюся до Президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням допомогти врегулювати ситуацію".

Редакція готова надати слово й іншій стороні конфлікту, а також керівникам українського спорту.