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Крик і сльози: Кім Кардашян першою повідомила ув'язнену про помилування Трампа

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / GettyImages

Американська зірка Кім Кардашян, яка домоглася від президента США Дональда Трампа помилування довічно ув'язненої бабусі-наркоконтрабандистки Еліс Мері Джонсон, розповіла про свою телефонну розмову з нею.

Кім Кардашян зателефонувала 62-річній ув'язненій, щоб дізнатися, як вона почувається, проте жінка не знала, що вже вільна. Про це Кім повідомила в інтерв'ю виданню "Mic".

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"Ми зателефонували Еліс до в’язниці. Вони привели її, вони підвели її до телефона. Я думала, що вона вже знає про це. Вона навіть не здогадувалася. Вона була дійсно спокійною, вона назвала мене її ангелом-воїном. Тож вона сказала: "Привіт, ангеле-воїне", таким своїм милим голосом. А я їй кажу: "Чекайте, ви не знаєте?". Вона відповіла: "Знаю що?". Я їй: "Еліс, ви вільні. Ви сьогодні виходите на свободу,
– переказала Кім.

Після чого Еліс Мері Джонсон почала кричати, а потім вони з Кім довго плакали.

Кардашян розповіла, як дзвонила Еліс Мері Джонсон: дивіться відео

Нагадаємо, Кім Кардашян зустрілася з президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити тюремну реформу та помилування. Вона попросила Трампа помилувати 63-річну Еліс Мері Джонсон. Жінка відбуває довічне покарання без права на звільнення за торгівлю наркотиками, вчинену нею вперше.

Дональд Трамп виконав прохання телезірки.

Теги: LifeStyle Дональд Трамп Новини США Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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