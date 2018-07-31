Крик про спасіння: у Києві активісти передали листа Порошенку з вимогою врятувати політв'язнів

У вівторок небайдужі кияни зібралися під Адміністрацією Президента, щоб окреслити план дій у порятунку політбранців, які ув'язненні у російських буцегарнях, та передати листа-звернення з конкретними вимогами очільнику країни.

На Банковій зранку до двох десятків людей стояли з плакатами й транспарантами. Кожен бажаючий брав слово, розповідав про зроблені кроки та пропонував подальші варіанти дій.

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Усе заради порятунку Олега Сенцова, який вже 79-тий день голодує в російській колонії, та всіх українських політв'язнів, кількість яких, за офіційними даними, перевалила позначку 74 особи.

Політв'язень Козловський, якому пощастило вийти на волю, сказав, що іншого виходу, окрім голодування, у в'язнів просто немає! Бо будь-який інший протест завершується або побиттям, або карцером. І тому безкомпромісний Сенцов за 5 років перебування в ув'язненні зрозумів, що помре в тих умовах, і вирішив піти яскраво. Тепер справа за нами. Маємо довести, що в нас громадянське суспільство і що виступаємо проти азійської тиранії, яка зараз запанувала в Росії і пожирає наших громадян,

– закликав журналіст Савицький.



Сенцов став символом всіх українців, які перебувають у кремлівських пазурах

Про необхідність не опускати рук і долучатись до акцій підтримки наголошує і літня переселенка з Донецька пані Марія.

Маємо ходити на мітинги, щоб весь світ знав, що ми не забудемо і не забули! Пам'ятаємо долю Анатолія Марченко, який після голодування помер. Ми думали, що він остання жертва Радянського союзу, а виявилось – ні… Ми не маємо права допустити, щоб Сенцов повторив долю Марченка! Якщо він за 79 днів голодування не складає руки, то ми теж їх не складемо,

– прокоментувала жінка.

Натомість кінопродюсерку Анну Паленчук, яка листується з Олегом і працює над екранізацією його п'єси "Номери", дуже засмутила мала купка активістів на сьогоднішньому заході.

"Чому так мало людей?.. Я дуже розчарована. Це показує байдужість нашого суспільства. А байдужість – це дуже страшно", – сказала Паленчук.

Приєднуватись до мережевих акцій і писати листи в'язням може кожен, навіть перебуваючи у відпустці, наголосив Максим Наконечний.

І насправді ми навіть не уявляємо собі, якою підтримкою може бути простий людський лист, в'язневі, не бачить нічого в ув'язненні не лише фізичному, а й інформаційному. Написати листа в мене зайняло 15 хвилин. Процедура проста,

– сказав Наконечний.

Активіст також запропонував провести масову акцію написання листів бранцям.

А тим часом організатори зачитали лист-звернення до Порошенка, де озвучили конкретні актуальні вимоги до адміністрації Президента, парламентарів, омбудсвумен та інших уповноважених представників влади.

"Ми вимагаємо діалогу. Хочемо, щоб була звітність перед громадськістю і щоб зробили державний орган, який відповідатиме за політв'язнів. М'яко кажучи, треба поспішати, бо часу немає. Це питання життя і смерті", – сказала організатор Анастасія Сегеда.



Кияни підписують листа Порошенку з вимогою звільнити бранців Кремля

За свідченнями медиків, 79 днів голодування – це час вичерпання людських можливостей. Ми хочемо знати, чи вичерпано можливості нашої держави і громадськості щодо порятунку Олега Сенцова та інших в’язнів Кремля. Чи є нові пропозиції щодо дій стосовно обміну та впливу на президента Росії Путіна. Хочемо знати, що робить українська влада, який стан переговорів з російською стороною, чи це глухий кут, чи є варіанти і чому досі не призначено відповідальних з українського боку за долю політв'язнів,

– йшлося в листі.

Зокрема, активісти вимагають відповіді, яка саме робота ведеться задля звільнення бранців та в якому стані перебуває кожен з них. А також пояснень, чому українській омбудсвумен Денісовій так і не вдалося потрапити в російські колонії.

Окрім того, активісти обурюються, чому Порошенко досі особисто не звернувся до Сенцова зі словами підтримки.

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Лист-звернення з підписами киян передали до адміністрації Президента. Представник АП запевнив, що Президент знає про акцію, відтак звернення розглянуть якнайшвидше та нададуть відповідь.

Але це не кінець. Паленчук анонсувала, що триває збір ідей, пропозицій та підписів щодо порятунку бранців в кампанії Save Oleg Senstov, які направлять згодом Порошенку окремим листом.