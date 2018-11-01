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      Крик та радість: як Джастін Тімберлейк відреагував на новину про вагітність дружини

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      Джастін Тімберлейк
      Джастін Тімберлейк / sywixnews.tk

      Американський співак та актор Джастін Тімберлейк є щасливим батьком 3-річного сина Сайлеса. Знаменитість вирішив відверто зізнатись, що він відчував, коли його кохана Джессіка Біл розповіла про вагітність.

      Зворушливими спогадами Джастін Тімберлейк поділився у мемуарах "Hindsight & All the Things I Can not See in Front of Me". Книга з'явилась на прилавках 30 жовтня, передає BillboardУ виданні Джастін Тімберлейк відверто розповів про свою творчість, дитинство, романи, шлюб та виховання сина.

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      Не оминув увагою артист один з найзворушливіших моментів свого життя. Джастін Тімберлейк зізнався, що під час гастролей його кохана – голлівудська акторка Джессіка Біл – повідомила, що вони стануть батьками.

      "Я тільки закінчив виступ, сів у машину і дістав телефон. Там було повідомлення від Джессіки, в якому вона великими літерами просила терміново перетелефонувати. Я одразу подзвонив і всього по одному її погляді зрозумів, що саме вона хоче мені сказати. Потім Джесс показала мені тест на вагітність, і ми обидвоє почали кричати від радості! Я не міг дочекатися закінчення концертного туру, щоб швидше опинитися вдома", – зізнався артист.

       

      Варто зазначити, що першою книгу співака прочитала Джессіка Біл. Вона не тільки була приголомшена від видання, а й багато дізналась про свого коханого. За словами Джессіки, тепер всі зможуть "вступити в інтимну розмову" з її чоловіком та дізнатись, яким насправді є американський красень Джастін Тімберлейк. 

      Теги: Діти і неповнолітні LifeStyle Музика Література
      Джерело: 24 Канал
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