Порізали та майже зґвалтували 7-річну дівчинку з Одещини

На Одещині 16 серпня оголосили підозру хлопцю, який міг зґвалтувати 7-річну дівчинку. Зловмисник нібито затягнув дитину в закинуту будівлю, де бив і хотів залякати.

Проте скоїти запланований злочин не вдалося, оскільки крики дитини почула випадкова перехожа. Затриманому 23 роки та він веде кочовий спосіб життя.

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Покази свідків спроби зґвалтування 7-річної: дивіться відео Нацполіції

Вдарив пляшкою та різав

На думку правоохоронців, хлопець затягнув дитину в закинуту будівлю й почав її кривдити. Він нібито вдарив її скляною пляшкою по голові, а потім порізав руку. Це підтверджують сліди крові, які виявили в цьому місці.

Він, ймовірно, це зробив, щоб залякати й присмирити дитину. Жінка, що почула крики, одразу забрала її. Після цього вона покликала односельців, які були поряд.



Хлопець, якого затримали за підозрою у зґвалтуванні 7-річної / Фото Нацполіції

Проведуть кілька експертиз

Потім приїхали правоохоронці та затримали зловмисника. Щоб довести його вину, фахівці планують провести судово-медичну експертизу дитини.

Окрім цього, із затриманим будуть працювати психіатри, які перевірять стан його ментального здоров'я.

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Криміналісти збирають докази на місці спроби зґвалтування / Фото Нацполіції

Що загрожує за такий злочин

Чоловікові оголосили про підозру за статтею про зґвалтування малолітньої дитини. Вона передбачає ув'язнення від 10 до 15 років. Однак, якщо затриманого визнають психічнохворим, він відправиться не у в'язницю, а на лікування до спеціального закладу.