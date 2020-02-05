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      Криклій: 100 мільйонів гривень збитків залізничного вокзалу Києва – це просто сором

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      Криклій розповів про концесію українських залізничних вокзалів / iccua.org

      Уряд планує передати в концесію 8-9 залізничних вокзалів. Зокрема, вокзал у Києві, який за 2019 рік зафіксував 100 мільйонів гривень збитків. Хоч він і найбільший залізничний вокзал, однак пасажиропотік там теж високий.

      Тому такі збитки не є виправданими, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише "Радіо НВ".

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      Українські залізничні вокзали планують віддати в концесію. За словами Криклія, наразі уряд разом зі Світовим банком і Міжнародною фінансовою корпорацією опрацьовує варіанти концесій. Їх розробляють щодо 8−9 вокзалів.

      У нас київський залізничний вокзал за минулий рік згенерував понад 100 мільйонів гривень збитків. Вибачте, але це просто соромно для керівництва Укрзалізниці казати, що там якісь є збитки,
      – заявив Криклій.

      Він також додав, що вокзал є він найбільшим, але водночас пасажиропотік на ньому теж є найбільшим у країні. За словами Криклія, у Києві є дуже багато торговельних центрів, які "шалені гроші" отримують за те, що здають в оренду торгові площі.

      "Тільки зараз вони (Укрзалізниця – 24 канал) запустили оренду через Prozorro. Чому раніше цього не зробили? Там оренда була просто смішна – 150 гривень за квадратний метр", – додав міністр. Та наголосив, що в таких місцях ціна повинна була б бути значно вищою.

      Що таке концесія?Це договір про передачу державних ресурсів, підприємств та інших господарських об'єктів у тимчасове користування іноземним фірмам, приватним особам чи іншим державам.

      Що відомо про концесію залізничних вокзалів

      • У жовтні 2019 року Мінінфраструктури погодило перелік з 7 залізничних вокзалів, які поможуть віддати в концесію. Мова йшла про вокзали у Харкові, Дніпрі, Вінниці, Запоріжжі, Івано-Франківську, Хмельницькому та Миколаєві.
      • У листопаді стало відомо, що вокзал у Києві теж передадуть у концесію. Криклій заявляв, що концесією київського вокзалу цікавиться інвестиційна компанія Emaar Properties (ОАЕ). Вона побудувала найвищий хмарочос у світі Бурж-Халіфа.
      • Вокзал Київ-Пасажирський щорічно обслуговує 23,5 мільйона пасажирів. Його площа – 407 тисяч метрів квадратних. Загальна орендна площа – 236 тисяч метрів квадратних.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Укрзалізниця Залізниця Новини Києва Світовий банк
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