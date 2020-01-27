Криклій: Через аварії на дорогах Україна втрачає майже 70 мільярдів гривень на рік

В Україні у 2019 році стались 160 тисяч ДТП, у яких загинули близько 4 тисяч людей, ще 36 тисяч – отримали травми. Окрім того, аварії завдали збитку українській економіці на 70 мільярдів гривень.

Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій під час свого виступу на презентації Укравтодору "Дорога UA 2020". За його словами, ДТП – це не лише жертви серед населення, але і значні збитки для української економіки

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Соціально-економічні втрати від дорожньо-транспортних пригод і ті смерті, які ми несемо, – це майже 70 мільярдів гривень на рік. Це близько 2% валового внутрішнього продукту. Це суттєві економічні втрати,

– сказав Криклій.

За словами міністра, зниження аварійності на дорогах на 30% – це одна із головних цілей міністерства. Відомо, що цьогоріч на державну безпеку виділили 3,2 мільярда гривень.

Серед нововведень Криклій анонсував запровадження автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху. Вона повинна запрацювати в тестовому режимі вже в березні. Окрім того, до кінця року на дорогах державного значення будуть встановлені 250 комплексів автоматичної фіксації.