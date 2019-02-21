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      "Крим – це Росія. Це питання закрите назавжди", – зухвала заява представника Росії з трибуни ООН

      1907 Читать новость на русском
      "Крим – це Росія. Це питання закрите назавжди", – зухвала заява представника Росії з трибуни ООН
      "Крим – це Росія. Це питання закрите назавжди", – зухвала заява представника Росії з трибуни ООН / tass.ru

      Під час засідання Генеральної асамблеї ООН постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Крим – це Росія. А російську окупацію Донецької і Луганської областей він назвав "міфічною".

      Небензя розповів про українських націоналістів, які, начебто, "цитують Гітлера" на мітингах, пише "Укрінформ".

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      Він сказав, що в Україні відбувається "громадянська війна", а не збройне втручання з боку Росії. Відомо, що з початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Донбасі, загинули майже три тисячі українських військовослужбовців.

      Він повторив тези російської пропаганди про "легітимного" президента Януковича.

      Про Крим я сьогодні навіть говорити не буду. Крим – це Росія. Це питання закрите назавжди самими кримчанами,
      – наголосив представник РФ.

      Станом на лютий 2019 року в окупованому Криму Росія розмістила до 32,5 тисячі своїх військових, сотні бронемашин, артилерійських систем. Не виключено, що РФ розгорнула і ядерну зброю, що перетворює півострів на стартовий майданчик для її ракет.

      Крім того, Василь Небензя висловив необхідність підтримати в Україні Віктора Медведчука, який перебуває у близьких зв'язках із президентом Росії Путіним.

      Представник Росії звинуватив українську владу у прозахідному курсі, а також пожалівся, що Україна закрила доступ для спостерігачів з Росії на майбутніх президентських виборах.

      Для нас конфлікт в Україні – це біль, для західних стратегів – це нескінченна радість. Тому що у вашому розумінні (Заходу – ред. 24 канал), чим гірше Росії, тим краще,
      – цинічно заявив Небензя.

      Чому Україна не прийматиме заявку російських спостерігачів?Росія намагатиметься вплинути на українців під час виборів через своїх спостерігачів. 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.

      У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

      7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.

      8 лютого Росія заявила, що не буде надсилати спостерігачів на президентські вибори в Україну. Причиною такого рішення у РФ назвали "міркування безпеки" для своїх представників.

      Проте 12 лютого у Росії вже відмовилися від своїх слів та заявили, що відстоюватимуть право відправляти власних спостерігачів в Україну.

      Тим часом, Європейський Союз ухвалив рішення продовжити дію санкцій щодо Росії через агресію проти України до вересня 2019 року.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Генасамблея ООН ООН Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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