Крим для Меркель – особиста справа, тому вона не відступить, – німецьке видання

Думки німецьких політиків та діячів культури щодо Росії та її протиправних дій в Україні все більше поляризуються. Так, у ФРН зростає кількість тих, хто вимагає скасувати санкції проти РФ та перезавантажити російсько-німецькі відносини.

Однак канцлер Німеччини Ангела Меркель залишається непохитною у питанні Криму, відстоюючи думку про те, що Росія повинна розплатитися за незаконну анексію півострова, йдеться у статті Rheinische Post.

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"Меркель, імовірно, останній політик, який ігнорує прагматичні рішення. Вона давно відмовилася від наміру врегулювати післявоєнну ситуацію в Сирії виключно без участі режиму Асада. Адже після російської інтервенції в Сирію її лідер розширив свої позиції. (...) Однак у питанні Криму Меркель менш податлива. Сирія – це світова політика. А Крим Меркель сприймає особисто. Все покоління НДР має внутрішню переконаність у тому, що після падіння "залізної завіси" в Європі більше не можна допустити ситуації, коли право сильних прийде на зміну силі права", – зауважує видання.

Операція Путіна в Криму у 2014 році зіпсувала президенту РФ Олімпійські ігри в Сочі. Тепер він хоче блискуче провести Чемпіонат світу з футболу. Тому "нова схема відносин" із ФРН, яку пропонують, зокрема, прем'єр-міністри федеральних земель Східної Німеччини, повинна мати для глави Кремля деяку політичну цінність.

При цьому просування Путіна в Крим і на східну Україну очевидно пов'язане з його прагненням відвернути увагу від сучасної немочі Росії, нагадуючи про колишню міць Радянського Союзу. Для Меркель повернення в минуле недопустиме,

– констатує автор статті.

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Додамо, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що Євросоюз повинен зняти частину санкцій з Росії, аби на сході України встановилося тривале перемир'я.