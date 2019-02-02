Крим і Донбас повернуться до України: Епіфаній розповів, як об'єднання церков вдарить по Путіну

Президент РФ Володимир Путін має значний вплив на частину українських вірян через Російську православну церкву. Тому, коли всі православні українці об’єднаються в єдиній помісній церкві, глава Кремля втратить їх підтримку, завершиться війна на Донбасі, а окупований Крим буде повернуто Україні.

Об'єднання усіх парафій в Православну церкву України стане сильним ударом для Путіна, відзначив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"РПЦ в Україні є останнім форпостом Путіна. Тому що церква проникає глибоко в душі православних українців. І ми це реально бачимо, наскільки церква зомбує їх у цьому напрямку", – зауважив він.

Кремль досі не може змиритися з тим, що українська церква стала незалежною. Так, у РФ переконані, що створення ПЦУ нібито відбулося в неканонічний спосіб, а Вселенсий патріарх Варфоломій не мав права давати Україні Томос про автокефалію.

РПЦ має великий вплив. І ми віримо в те, що коли ми об’єднаємося, всі православні українці в єдиній помісній православній церкві, завершиться війна на Донбасі і Крим буде повернуто Україні. Тому що Путін втратить тут, в Україні, ту підтримку, яку він мав до цього часу. Бо якщо би він не мав цієї підтримки, то не було б війни на Донбасі. Але все ж таки, на жаль, ця підтримка поки є,

– наголосив Епіфаній.

Православна церква України поступово утверджуватиметься, а її автокефалію будуть визнавати інші незалежні церкви. Тому, з часом Росія втрать свій вплив серед українських вірян.

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Скільки парафій приєдналося до ПЦУ? Кожного дня до Православної церкви України приєднується по кілька парафій у різних регіонах. Загалом до складу ПЦУ увішли майже 150 парафіяльних храмів. Найбільше таких у Вінницькій області, де про вихід з Московського патріархату оголосили вже 32 парафії.

Як Путін реагує на створення ПЦУ? Президент РФ Володимир Путін заявив, що створення Православної церкви України не має ніякого стосунку до віри. Він підкреслив, що Росія готова "захищати" українських вірян та "свободу віросповідання". Окрім того, він неодноразово заявляв про можливий "важкий і кривавий характер" подальшого розвитку подій в Україні після створення Православної церкви.

Як відреагувала Україна на заяви Путіна про захист вірян? Віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе назвала дуже тривожними висловлювання очільника Кремля щодо подальших планів через створення ПЦУ. В останній раз, коли Путін вирішив "захищати" українських громадян, він почав військове вторгнення в Крим та на Донбас. Однак зараз Україна не дозволить Росії використовувати вірян у своїх іграх.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.