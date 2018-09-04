Крім Томосу, Константинополь розгляне ще одне історичне рішення для УПЦ

Разом із питанням надання автокефалії Константинопольський патріархат може також розглянути зняття анафеми з нинішнього лідера Української православної церкви Київського патріархату Патріарха Філарета.

Про це повідомляє "ТСН.Ранок".

Читайте також: Росія отримала гучного ляпаса: Україна може отримати Томос вже у жовтні

Остаточне прийняття рішення з цих питань, ймовірно, відбудеться на Священному Синоді вже у жовтні.

Зазначається, що ієрархи були поінформовані про рішення Патріарха Варфоломія надати автокефалію Україні і не висловлювали принципових заперечень.

Зазначимо, що Філарет ініціював перейменування Українського екзархату РПЦ на Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП), залишився її митрополитом (1990–1992).

Внаслідок здобуття Україною незалежності 1991 виступив поборником відновлення української церковної самостійності. 1992 узяв участь у відновленні автокефалії – Української православної церкви Київського патріархату. На архієрейському соборі РПЦ 11 червня 1992 року, за порушення клятви перед Хрестом та Євангелієм та за інші самочинні дії, митрополит Філарет був позбавлений всіх ступенів священства.

1997 року Московська патріархія оголосила анафему Філаретові, зокрема з політичних мотивів. Тоді ж на Апеляцію митрополита Філарета Вселенський Патріархат та інші Помісні Православні Церкви не дали ні ствердної, ні заперечної відповіді.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.



31 серпня Константинопольський патріарх Варфоломій під час зустрічі з Московським патріархом Кирилом заявив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.



На Архієрейському соборі у Стамбулі у неділю, 2 вересня, єпископи розглянули питання надання автокефалії для церков, які цього просять.