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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Крим – це Україна: у Зеленського відповіли Джемілєву про статус півострова

      2044 Читать новость на русском
      У Зеленського наголосили, що Крим завжди буде територією України
      У Зеленського наголосили, що Крим завжди буде територією України / Фото з відкритих джерел

      Крим є окупованою територією України, яку Росія повинна повернути під контроль Києва. Москва незаконно анексувала півострів і має виплатити за це компенсацію, у тому числі постраждалим та родинам загиблих від російських репресій.

      Таку заяву зробила команда кандидата в президенти України Володимира Зеленського у відповідь на відкрите звернення лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва щодо долі анексованого Росією Криму.

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      Лідер "95 Кварталу" за час передвиборчої кампанії так і не дав відповіді на низку гострих для українців питань щодо окупації півострова та Росії. Тому, Мустафа Джемілєв озучив свої п’ять запитань до Зеленського і попросив дати на них лаконічні відповіді. Одне з них – чи є Крим Росією, і як він ставиться до окупації півострова.

      Крим, безумовно, є окупованою територією України. Як відомо і визнано в усьому цивілізованому світі, ця окупація відбувалася в абсолютно протизаконний і насильницький спосіб. Так званий "референдум" не може вважатися актом, що свідчить про вільне волевиявлення жителів АРК, адже він проходив під дулами російських автоматів і без участі значної кількості громадян кримськотатарського, українського, навіть російського та іншого етнічного походження,
      – наголосили у штабі Зеленського.

      Тому, півострів був, залишається та буде частиною України, яка має повернутися до її складу.

      "Ми не готові віддавати, дарувати, здавати в оренду або в користування суверенні території України та її громадян – це не може бути предметом переговорів і домовленостей! Позиція непохитна і безкомпромісна. Ніякі домовленості щодо деескалації на Донбасі не можуть відбутися за рахунок Криму та українських громадян, які змушені були залишитися в окупованій АРК", – додали у кандидата.

      Його штаб стверджує, що взагалі питання незалежності та територіальної цілісності України не можуть бути предметом будь-яких міжнародних переговорів або домовленостей. Тому, жодних розмов про обмін Криму на мир на Донбасі бути не може.

      У прес-службі Зеленського наголосили, що військове вирішення конфлікту з Росією є неприйнятним, як з точки зору національних інтересів України, так і з точки зору західних союзників.

      "Це означає, що говорити з владою РФ нашим офіційним представникам прийдеться. Але це має відбуватись за участю західних партнерів України, і за жодних обставин – не на окупованих територіях нашої держави", – підкреслили вони.

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      Водночас, Україна повинна підтримувати контакт з громадянами на окупованих територіях, але лише за допомогою культурно-інформаційного і гуманітарного характеру.

      Окрім того, зважаючи на агресію Кремля на окупованому Донбасі та у Криму, питання про зняття економічної блокади з них розглядатися не може.

      "Отже ми не поділяємо і не станемо поділяти і розглядати окремо питання Донбасу, Криму, або Азовського моря. Але історія і жертви кримськотатарського народу за сталінських, а зараз і путінських репресі їй та його внесок у становлення і розвиток незалежної України, є беззаперечними підставами запропонувати для кримських татар окрему перспективу національного розвитку і ролі після звільнення Криму", – підсумували у Зеленського.


      Що обіцяє Володимир Зеленський

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Кримські татари Мустафа Джемілєв
      Джерело: 24 канал
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