Крим є територією, де немає прав людини і всі у небезпеці, — журналістка

З часу окупації Росією Криму із півострова виїхало понад 20 тисяч кримських татар, а все через відчуття страху.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу розповіла головна редакторка видання "Українка правда" Севгіль Мусаєва-Боровик.

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Вона розповіла, що велика кількість кримських татар не хотіли виїжджати з Криму, але після створення жахливих умови, коли затримують людей, починаються політичні процеси та переслідування, вони змушені виїжджати з півострова.

Молодим людям перебувати на півострові також небезпечно, оскільки їх можуть забрати до лав російської армії, а потім відправити або на Донбас, або в Сирію. Люди не хочуть воювати з боку Росії, тому виїжджають,

– наголосила журналістка.

Головна редакторка зазначила, що люди налякані. Вони не обговорюють політичні питання на вулиці, бо бояться переслідувань.