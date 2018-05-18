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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Крим є територією, де немає прав людини і всі у небезпеці, — журналістка

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З часу окупації Росією Криму із півострова виїхало понад 20 тисяч кримських татар, а все через відчуття страху.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу розповіла головна редакторка видання "Українка правда" Севгіль Мусаєва-Боровик.

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Вона розповіла, що велика кількість кримських татар не хотіли виїжджати з Криму, але після створення жахливих умови, коли затримують людей, починаються політичні процеси та переслідування, вони змушені виїжджати з півострова.

Молодим людям перебувати на півострові також небезпечно, оскільки їх можуть забрати до лав російської армії, а потім відправити або на Донбас, або в Сирію. Люди не хочуть воювати з боку Росії, тому виїжджають,
– наголосила журналістка.

Головна редакторка зазначила, що люди налякані. Вони не обговорюють політичні питання на вулиці, бо бояться переслідувань.

Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 канал
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