Крим засипало снігом: неймовірні фото і відео

В окупований Крим прийшла справжня зима. Вночі 13 листопада Бахчисарай і Бахчисарайськай район засніжило. Для більшості території півострова це перший сніг у цьому році.

Відповідні фото публікують кримчани у соцмережах.

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Як видно на фото, сніговий покрив сягнув кілька сантиметрів та засипав дахи будівель та автомобілів.

У Старому Криму засніжило дороги та узбіччя. Окрім того, всю ніч сніг падав у Судаку, Керчі, Феодосії, на околицях Сімферополя та Севастополя.

Солхат

Сезон "три снежинки и катастрофа"на дорогах Крыма открыт pic.twitter.com/oT4LpEhugh — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 13 ноября 2018 г.

Симферопольский р-он

Добро 2

Зима явно близко pic.twitter.com/i2C5Xb4Q9w — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 13 ноября 2018 г.

Нагадаємо, найближчі дні українців чекає холодна листопадова погода. Синоптики прогнозують сильні шквали вітру, мряку, дощі, а 14 листопада буде падати мокрий сніг. Опади будуть у Вінницькій, Житомирській, Київській та частини Черкаської та Чернігівської областей.