Крим знову розглядається як активна проблема, – російський опозиціонер Пономарьов

Конфлікт у Азовському морі та полон моряків допоміг повернути тему окупації Росією українського Криму до порядку денного міжнародного співтовариства.

Таку думку висловив екс-депутат Державної думи РФ Ілля Пономарьов.

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За його словами, спочатку Захід вирішив, що офіційно окупацію півострова не визнає, але фактично має розуміння, що фактично "це частина Росії", передає "Обозриватель".

Те, що недавно відбувалося в Керченській протоці, сильно похитнуло Захід. Україна тут домоглася великого успіху, показала, що є пряме військове зіткнення між РФ і Україною, повернула Крим в міжнародний порядок. Ситуація повернулася в ту фазу, коли Крим розглядається як активна проблема,

– зазначив Пономарьов.

Він вважає, що світова спільнота була налаштована на ситуацію, що Крим "буде в статусі, як республіки Балтії – три країни були окуповані 50 років, всі вважали їх окупованими, але на картах позначали частиною Радянського Союзу до слушного моменту".

Чому українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа.