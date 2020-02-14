Кримчанина Каракашева за пост у соцмережі помістили у камеру із вкрай суворим режимом

Кримського активіста Євгена Каракашева засудили у Росії до 6 років позбавлення волі за публікацію в соцмережі та коментар у чаті. Каракашева перевели у камері із вкрай суворим режимом.

Кримчанин вже 4 місяці перебуває в єдиному приміщенні камерного типу колонії №1 Кабардино-Балкарії у Росії, повідомила у фейсбуці "Кримська правозахисна група".

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Євгена Каракашева помістили у суворіші умови на початку листопада за порушення форми одягу.

Що відомо про приміщення камерного типу?Приміщення камерного типу – в'язниця в колонії із суворішим режимом, у якому тримають засуджених, переведених у порядку стягнення за злісні порушення.



Права людей тут значно звужені. Їм не дозволяється брати з собою: особисті речі, крім харчових продуктів, рушника, мила, зубного порошку, зубної пасти та щітки, тютюнові виробів і сірників. Протягом 6 місяців вони можуть отримувати лише одну посилку або передачу та одну бандероль.

"Євгену в ізоляції дуже потрібна підтримка. Захист українця закликає писати активістові листи", – розповіли правозахисники. Кримчанин дуже цінує моральну підтримку від небайдужих.

Адреса, за якою кримчанин може отримувати листи: РФ, 361424, КБР, Чегемській район, село Кам'янка, вулиця Д.А. Мізієва, 1, Виправна колонія №1 УФСВП Росії по КБР (ФКУ ІК-1), Каракашеву Євгену Віталійовичу, 1978 року народження.

Що відомо про затримання активіста Євгена Каракашева?Каракашева затримали в Євпаторії 1 лютого 2018 року. Справу проти нього сфабриковано на підставі листуванні кримчанина в закритій групі "Вконтакте".



19 квітня 2019 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Каракашева до 6 років колонії загального режиму за обвинуваченням у "закликах до тероризму" в соцмережі.