Кримінальна драма на Київщині: чоловік вивіз кохану в поле "поговорити"

У Броварах під Києвом чоловік після чергової сварки разом із другом викрав свою колишню кохану та вивіз у поле для з’ясування взаємин.

Перед цим зловмисники на автомобілі перегородили дорогу таксі, у якому власне й їхала жінка. Опісля чоловік схопив її за одяг та силою затягнув до власного авто, передає пресслужба Нацполіції Київської області.

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Зауважимо, що за усім цим спостерігала подруга потерпілої. Вона намагалася завадити, а потім сповістила про все правоохоронцям.

У підсумку у місті ввели поліцейський план-перехоплення, а орієнтування передали патрульним екіпажам. За декілька кілометрів правоохоронцям все ж вдалося зупинити легковик машину та затримати викрадачів.



Чоловікові викрасти кохану допомагав його друг

Наразі обом оголошено про підозру за статтею Кримінального кодексу про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Якщо їхню провину доведуть, зловмисникам загрожує обмеження волі терміном до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Крім того, щодо водія авто складено адмінпротокол за статтею про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.



Зловмисникам загрожує обмеження волі терміном до трьох років або позбавлення волі на той самий строк

На час досудового розслідування подальшу долю чоловіків має визначити суд.

До слова, нещодавно також у Броварах чоловік упродовж трьох днів вчиняв наругу над 51-річною знайомою, яка має інвалідність. Перед цим він запросив її у гості, зачинив всі двері та силою не випускав надвір.