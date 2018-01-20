Кримінальна Одещина: чоловік з мисливської рушниці обстріляв ремонтників обленерго

В Арцизькому районі Одеської області місцевий житель з мисливської зброї відкрив вогонь по аварійній бригаді обленерго.

Інцидент стався у селі Долинівка Арцизького району, інформує одеське видання "Думская".

58-річний місцевий житель обстріляв з мисливської рушниці аварійну бригаду обленерго, яка прибула відновлювати електроенергію після негоди.

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За словами очевидців, чоловік, який влаштував стрілянину, поводився неадекватно, лаявся у бік ремонтників і відверто їм погрожував за те, що вони нібито намагались спиляти гілля з дерев.

Після цього він взявся за зброю і встиг приблизно 10 разів вистрелити картеччю у бік ремонтної бригади.

На щастя, ніхто не постраждав. Правоохоронці, які прибули на виклик, обеззброїли нападника.

Під час затримання стрілець навіть погрожував зателефонувати босам представникам якоїсь політсили, членом якої він, нібито, теж є.

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До слова, це вже не перша стрілянина на Одещині за останню добу.



Вдень 19 січня на вулиці Новосельського в самій Одесі сталась резонансна перестрілка, у якій загинув місцевий проросійський діяч Валентин Дорошенко. Він встиг вбити свого спільника і поранити поліцейських і таксиста. Один з правоохоронців пізніше помер у лікарні.



20 січня з’явилась інформація про чоловіка, який з балкону своєї квартири відкрив вогонь по перехожих.