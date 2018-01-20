07:39
21 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ ГРЕЦІЯ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Перспективна опонентка Путіна. Царські борги Росії
Вєсті Кремля
19:49, 20 січня
Вєсті. UA. Жир. Собачі танці Луценка. Повернення легітимного
Вєсті.UA
18:36, 20 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ ГРЕЦІЯ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Кримінальна Одещина: чоловік з мисливської рушниці обстріляв ремонтників обленерго

23:03, 20 січня 755 Читать новость на русском
Чоловік стріляв з рушниці по ремонтниках обленерго
Чоловік стріляв з рушниці по ремонтниках обленерго / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

В Арцизькому районі Одеської області місцевий житель з мисливської зброї відкрив вогонь по аварійній бригаді обленерго.

Інцидент стався у селі Долинівка Арцизького району, інформує одеське видання "Думская".

58-річний місцевий житель обстріляв з мисливської рушниці аварійну бригаду обленерго, яка прибула відновлювати електроенергію після негоди.

Дивіться також: У Затоці невідомий підірвав базу відпочинку: деталі та фото

За словами очевидців, чоловік, який влаштував стрілянину, поводився неадекватно, лаявся у бік ремонтників і відверто їм погрожував за те, що вони нібито намагались спиляти гілля з дерев.

Після цього він взявся за зброю і встиг приблизно 10 разів вистрелити картеччю у бік ремонтної бригади.

На щастя, ніхто не постраждав. Правоохоронці, які прибули на виклик, обеззброїли нападника.

Під час затримання стрілець навіть погрожував зателефонувати босам представникам якоїсь політсили, членом якої він, нібито, теж є.

Читайте також: Ким був стрілок, який відкрив вогонь по поліцейських в Одесі: фото

До слова, це вже не перша стрілянина на Одещині за останню добу.

Вдень 19 січня на вулиці Новосельського в самій Одесі сталась резонансна перестрілка, у якій загинув місцевий проросійський діяч Валентин Дорошенко. Він встиг вбити свого спільника і поранити поліцейських і таксиста. Один з правоохоронців пізніше помер у лікарні.

20 січня з’явилась інформація про чоловіка, який з балкону своєї квартири відкрив вогонь по перехожих.

Теги: Новини України Кримінальні новини Зброя Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 20 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Як небажання Порошенка і компанії створити Антикорупційний суд пов'язане з ростом долара
20 січня, 23:19 Як небажання Порошенка і компанії створити Антикорупційний суд пов'язане з ростом долара
Віталій Шабунін 1120
Та залишайтеся вже в ЄС, або Як Путін брекзіту може завадити
20 січня, 22:03 Та залишайтеся вже в ЄС, або Як Путін брекзіту може завадити
Борис Немировський 1393
Головні новини 20 січня: напад на посольство України у Греції, нова стрілянина в Одесі
20 січня, 22:00 Головні новини 20 січня: напад на посольство України у Греції, нова стрілянина в Одесі
1241
Реформы в предвыборный год: каких изменений ожидать Украине?
20 січня, 19:02 Реформы в предвыборный год: каких изменений ожидать Украине?
Олег Пономарь 6136
День Криму: майже 4 роки анексії у жахаючих цифрах
20 січня, 17:10 День Криму: майже 4 роки анексії у жахаючих цифрах
Настя Сукач 2206
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Українці встановили рекорд за кількістю "новорічних" злочинів
 4 січня , 08:15
В Одесі чоловік відкрив стрілянину по перехожих з вікна забарикадованої квартири: відео
 20 січня , 13:32
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук