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      Кримінальна справа проти 24 українських моряків досі триває в Росії: чим це небезпечно

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      Справа проти українських моряків досі продовжується в Росії
      Справа проти українських моряків досі продовжується в Росії / hromadske.ua

      У Росії досі триває кримінальна справа проти звільнених 24-х українських моряків, вони залишаються в статусі обвинувачуваних. Через це військові повинні з'являтися за викликом до суду чи слідства, аби Кремль не оголосив їх у міжнародний розшук.

      Координатор групи адвокатів моряків Микола Полозов розповів, що сьогодні, 16 вересня, відвідав Слідче управління ФСБ Росії по справі українських моряків.

      Важливо: Імена у списках визначали Путін і Зеленський, – Денісова про обмін полоненими

      Робота у справі військовополонених українських моряків триває навіть після їх звільнення. У Росії кримінальну справу стосовно них не припинили, вони досі залишаються в статусі обвинувачуваних і адвокати нашої команди продовжують захищати їх,
      – розповів юрист.

      Наразі адвокати українців ознайомлюються з матеріалами справи. Тепер перед адвокатами стоїть важливе завдання  домогтися виключення будь-яких несприятливих юридичних наслідків для звільнених моряків.

      Читайте повне інтерв'ю: Обмін полоненими зривався кілька разів, – адвокат Полозов

      Раніше Полозов в інтерв'ю 24 каналу розповів, що Росія обґрунтовує продовження справи проти моряків пунктом 119 приказу Міжнародного трибуналу ООН. Зокрема, Трибунал не заборонив Росії продовжувати цю кримінальну справу.

      Ми зупинилися на стадії ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. У зв'язку з цим для моряків існує ризик того, що якщо вони не будуть з'являтися за викликом до суду чи до слідства, Росія може їх оголосити в розшук і навіть у міжнародний розшук,
      – сказав юрист.

      Тепер розслідування щодо моряків у Росії буде залежати від продовження політичних переговорів відносно цієї справи. Так, Кремль виконав рішення Трибуналу – повернув Україні військовополонених моряків, але досі утримує захоплені біля Керченської протоки кораблі. Тому, переговори між країнами мають продовжуватися.

      Що відомо про звільнення моряків з полону РФ?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Обмін полоненими Українські моряки в полоні Україна – Росія Кримінальні новини
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