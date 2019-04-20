Кримінальне провадження та 97 звернень: поліція прозвітувала про день тиші

У день тиші до поліції надійшло 97 заяв та повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом. Також за отриманими повідомленнями поліцією відкрито одне кримінальне провадження.

Найбільше порушень зафіксовано в Дніпропетровській – 13, Донецькій – 9, Миколаївській – 7, Полтавській і Харківській – по 6 областях, а також в Києві – 12. Про це повідомив прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало на своїй сторінці в Facebook.

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За фактами отриманих повідомлень складено вісім адмінпротоколів. Половина з них це порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації.

Вказані факти пов‘язані з незаконною агітацією – 139, підкуп виборців і порушення виборчого процесу – по 2 та інше,

– повідомив Ярослав Тракало.



День тиші

"По одному повідомленню відкрито кримінальне провадження. Складено п'ять адміністративних протоколів. Підкреслюю, що поліція реагує на всі повідомлення, пов'язані з порушеннями виборчого законодавства", — додав прес-секретар Національної поліції.

Також Фацевич уточнив, що більшість повідомлень стосувалися розміщення агітаційних плакатів та білбордів.