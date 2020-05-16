Кримінальний авторитет Полтава помер у Одесі: поліція в нього так і не змогла відняти общак
В Одесі помер Володимир Дрібний. В кримінальних колах його знають як авторитета на прізвисько Полтава. Він багато років зберігав у себе так званий общак – злодійську "касу взаємодопомоги". Дрібному був 81 рік.
Що відомо про смерть Дрібного – Полтави
Причиною смерті кримінального авторитета Полтави стала тяжка хвороба. Про це повідомляє одеське видання "Думская" з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Коли саме помер Дрібний – інформації немає.
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Особистість кримінального авторитета
Журналісти додають, що в кримінальному середовищі його вважали "нейтральним". Тобто він не вступав у конфлікти між угрупованнями та не визнавав кримінальників, які за гроші купили місця в ієрархії.
Він був традиціоналістом, якщо так можна висловитися. Злочинцем, але з позицією. Заперечував, наприклад, мирські блага, жив скромно. Зараз таке рідко зустрінеш,
– зазначив співрозмовник ресурсу.
Цікава деталь
За інформацією видання, Полтава впродовж тривалого часу зберігав у себе так званий общак – злодійську "касу взаємодопомоги".
У 2017 році її показово вилучили поліцейські. І поспішили про це публічно оголосити.
Але за рік суд зобов'язав правоохоронців повернути гроші злочинцю. На переконання суду, довести незаконне походження коштів не вдалося.
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Інші факти з біографії Володимира Дрібного
- Народився він 24 липня 1938 року у Полтаві. Власне звідси й походить його прізвисько.
- Дрібний пережив німецьку окупацію. А після Другої світової війни розпочав займатися криміналом.
- Уперше потрапив до в'язниці в 1953 році.
- На зорі незалежності України його в кримінальному середовищі розглядали як "смотрящого по Україні".
- У той час угруповання, що перебували під його контролем, займалися крадіжками, грабежами, збутом наркотиків.
- З 2015 року Дрібного – Полтаву кілька разів затримувала поліція. Але докази його участі в незаконних справах правоохоронці так і не знайшли.