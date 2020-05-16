Кримінальний авторитет Полтава помер у Одесі: поліція в нього так і не змогла відняти общак

В Одесі помер Володимир Дрібний. В кримінальних колах його знають як авторитета на прізвисько Полтава. Він багато років зберігав у себе так званий общак – злодійську "касу взаємодопомоги". Дрібному був 81 рік.

Що відомо про смерть Дрібного – Полтави

Причиною смерті кримінального авторитета Полтави стала тяжка хвороба. Про це повідомляє одеське видання "Думская" з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Коли саме помер Дрібний – інформації немає.

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Особистість кримінального авторитета

Журналісти додають, що в кримінальному середовищі його вважали "нейтральним". Тобто він не вступав у конфлікти між угрупованнями та не визнавав кримінальників, які за гроші купили місця в ієрархії.

Він був традиціоналістом, якщо так можна висловитися. Злочинцем, але з позицією. Заперечував, наприклад, мирські блага, жив скромно. Зараз таке рідко зустрінеш,

– зазначив співрозмовник ресурсу.

Цікава деталь

За інформацією видання, Полтава впродовж тривалого часу зберігав у себе так званий общак – злодійську "касу взаємодопомоги".

У 2017 році її показово вилучили поліцейські. І поспішили про це публічно оголосити.

Але за рік суд зобов'язав правоохоронців повернути гроші злочинцю. На переконання суду, довести незаконне походження коштів не вдалося.

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