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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Кримський міст постраждав під час шторму: відомі деталі

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Плавучий кран зірвався з якоря і пошкодив Керченський міст
Плавучий кран зірвався з якоря і пошкодив Керченський міст / Фото з відкритих джерел

У суботу, 8 вересня, плавучий кран зіткнувся із автодорожньою частиною Кримського мосту, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною Росії. Плавкран пошкодив бар'єрне огородження і щоглу освітлення транспортного переходу.

Про це 8 серпня повідомляє прес-служба оператора мосту – управління доріг окупантів "Тамань", передає "Крим.Реалії".

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Видання повідомляє, що в акваторії Керченської протоки через шторм зірвало з якоря плавкран.

Попри спроби екіпажу взяти судно під контроль і зупинити рух, його прибило до опори 227-ї автодорожньої частини мосту,
– йдеться в повідомленні.

Так, стрілою плавкрана пошкоджена одна щогла освітлення, погнуті кілька метрів бар'єрного огородження моста.

"За попередньою оцінкою, на заміну щогли освітлення та бар'єрного огородження необхідно не більше шести-восьми годин, однак експлуатаційна служба зможе приступити до цих робіт після того, як буде повністю завершена діагностика та знято штормове попередження", – повідомили виданню у прес-службі.

Через посилення вітру в Керченській протоці на трасі А-290 з Кримського мосту діє обмеження швидкості до 40 км/год, рух по лівій смузі траси на ділянці між островом Тузла і фарватером в напрямку Керчі тимчасово обмежено для усунення пошкоджень інциденту.

Нагадаємо, в Україні пропонують запровадити санкції проти 19-ти російських компаній, які причетні до будівництва Кримського мосту на анексованому півострові.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.

 

Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму Кримський міст
Джерело: 24 Канал
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