Кримський міст може тріснути, – російський вчений

Керченський міст був політичним проектом, приреченим на невдачу, його будували для президента Росії Володимира Путіна. Проте неминучим є небезпечний процес із просіданням незаконно збудованого мосту.

Про це в коментарі InfoResist розповів старший науковий співробітник Інституту водних проблем російської академії наук, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар.

24 канал повідомляв, що напередодні в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій України оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Про це свідчать і процеси зміщення арок на переправі.

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"Осадка повинна йти довго, тому що це четвертинні пухкі породи, які взагалі погано тримають, тому під навантаженням вона йде. Але, наскільки я зрозумів з тих матеріалів, що мені прислали, там йде гірше, там іде випор у зворотну сторону. Видавлюються палі. Якщо вони видавлюються, то це дуже погано. Просто буде перекіс у різноспрямованих рухах", – розповів Медовар.

На питання про те, що чекає на конструкцію Кримського мосту далі, чи не розламається вона на дві частини, чи не трісне фундамент, експерт відповів, що "все може бути".

У вас полотно повинне бути горизонтальне, особливо це важливо для залізниці, там, де лежать рейки, тому що, якщо так піде далі, рейки, вибачте, по-російськи стануть раком. І поїзд зійде з них, звалиться в море та там потоне. Це дуже серйозні речі,

– зазначив учений.

Медовар впевнений, що будівництво цього мосту – "політичне рішення для однієї людини".

"Там не можна його просто будувати за рахунок того, що тисяча метрів потужність майкопських, міоценових глин, сучасне відкладення напівтвердих, водонасичених, опіщанених. Це дурдом. Ще раз – це політичне рішення було, заради однієї людини. Ось, зробили міст. Я сказав, що цей міст приречений. Рано чи пізно він не встоїть. Тому що опора там сидить на напівтвердих глинах. А повинна сидіти на скельній породі – такій, як граніт, щоб не просідала, не було випору", – пояснив науковець.

Він наголосив, що Кримський міст може просто тріснути.

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Він може тріснути, як підуть палі.(…) Уже починається перекіс. Тільки-но починається перекіс, то вже з'являється кут і там абсолютно по-іншому палі тримають навантаження. Це ж фахівці всі знають. Про що тут можна говорити?,

– резюмував Медовар.

Нагадаємо, Кримський міст вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Попередньо, причина інциденту – технічна несправність однієї з домкратних систем.

Що таке Кримський (Керченський) міст? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по мосту. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.