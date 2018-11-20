Кримський міст зміщується: у МінТОТ показали фотодокази

Космічна зйомка показала, що Кримський міст, який з'єднує окупований півострів з РФ, поступово зміщується. Про це, зокрема, свідчить і зміщення арок на переправі.

Таку інформацію оприлюднила прес-служба МінТОТ на своїй сторінці у Facebook.

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Незаконно побудований Російською Федерацією Керченський міст – зміщується. Висновки зроблені на основі інтерферометричного методу обробки даних космічних знімків, зроблених зі сторони тимчасово окупованого Кримського півострову та острова Тузли,

– йдеться у поідомленні.

Зокрема, у МінТОТ вказують на те, що на переправі є декілька критичних ділянок, на яких і відбуваються процеси зміщення.

Йдеться про район штучного насипу з боку півострова. Там помітили об’єкти з вертикальними зміщеннями зі швидкістю від 89 міліметрів (просідання) до 52 міліметрів (підняття) за рік.

У центральній частині мосту, своєю чергою, помітили підняття арки залізничного сполучення зі швидкістю до 30 міліметрів на рік. Однак арка автомобільного сполучення просідає зі швидкістю до 32 міліметрів на рік.

Також на території острова Тузла спостерігаються дві небезпечні ділянки. Перша – частина коси просідає зі швидкістю від 10 до 90 міліметрів на рік.

Друга – об’єкти поруч із ділянкою мосту просідають зі швидкістю до 83 міліметрів на рік.

Такі зміни, за оцінками фахівців, свідчать про нестабільність морського дна у місцях встановлення опор мосту та мають негативний вплив на акваторію Чорного моря. Більше того, вони можуть нести загрози життю і здоров’ю людей. Складні погодні умови, особливо у зимовий період, в сейсмічно нестабільному районі можуть посилити дестабілізуючі фактори впливу на стійкість Керченського мосту.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. , 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.