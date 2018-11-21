Кримський міст зміщується: з'явилась реакція Росії

Російські окупанти прокоментували інформацію про зміщення і просідання Кримського мосту, який з'єднує незаконно анексований півострів з РФ. Вони заявили, що ці дані нібитоє "міфом".

Таку заяву опублікували на офіційній сторінці інфоцентру "Кримський міст" у Facebook.

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Раніше 24 канал повідомляв, що у МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Також, про це свідчать і процеси зміщення арок на переправі.

За оцінками експертів, такі зміни свідчать про нестабільність морського дна у місцях встановлення опор мосту, мають негативний вплив на акваторію Чорного моря та навіть можуть нести загрози життю та здоров’ю людей.



Знімок, який свідчить про зміщення Кримського мосту

Окупанти заявили, що дані МінТОТ нібито є неправдивими. Вони переконані, що міст, який вже частково обвалився, начебто буде "стояти завжди".

Зараз ваш настрій зміститься у бік веселощів, а я буду на місці завжди. Думав, придумати вже нічого, але "Кримський міст міфи" поповнюються

– зазначили окупанти.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що "проект століття" окупантів, Кримський міст частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Попередньо, причина інциденту – технічна несправність однієї з домкратних систем.



Кримськотатарський активіст Ленур Іслямов зауважив, що Кримський міст побудований без дотримання відповідних норм. Тому, будь-які навантаження, зокрема танення льодів в Азовському морі, споруда не витримає і почне руйнуватися.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.