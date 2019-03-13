Кримський сценарій на Донбасі та чому його Кремль не реалізував: деталі від окупанта Гіркіна

Окупант Криму та Донбасу, а також колишній "міністр оборони "ДНР" (16 травня – 14 серпня 2014 року) Ігор Гіркін (псевдо – Стрєлков) заявив, що Росія мала чіткі плани військового вторгнення в Україну, але потім від цього відмовилася. Щоправда, за його словами, потім сподівання на такі кроки з боку Москви як зростали, так і згасали.

Як переконує окупант у коментарі одному з проросійських блогерів, у 2014 році були всі передумови для того, аби Москва змогла реалізувати "кримський сценарій" на Донбасі.

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"Імовірність прямої підтримки з боку РФ тоді була дуже високою. Нагадаю, що на кордонах України у той час було зосереджено велике військове угруповання ЗС РФ, було безліч свідчень того, що військові вже наносять на бойову техніку емблеми "Миротворчих сил". Але це все загальновідомо, а у мене була і "закрита" інформація, якою я, на жаль, поділитися не можу", – каже Гіркін.

За його словами, тоді він був упевненим, що головне завдання Кремля полягає у забезпеченні проведення та званого референдуму, а після цього Росія мала підтримати сепаратистів на Сході України.

"Кремль "дав задню" приблизно 26 квітня. Ми ж зайшли у Слов'янськ 12 квітня, тобто минуло 2 тижні з моменту початку збройного протистояння. Наскільки мені відомо: в ці дні відбулося засідання Радбезу РФ, на якому ухвалили рішення відкласти введення російських військ в Україну. А вже 7 травня, після візиту Буркхальтера, Москва повністю анулювала плани проти української влади", – переконує бойовик.

Хто такий Дідьє Буркхальтер? Це швейцарський політик. У 2014 році став президентом Швейцарії. У цьому ж році зайняв посаду чинного голови ОБСЄ. 8 травня 2014 року у такому статусі прибув до Москви, аби обговорити з господарем Кремля Путіним ситуацію в Україні. Після переговорів відбулася прес-конференція, на якій російський лідер закликав прихильників незалежності від України і приєднання до РФ перенести запланований на 11 травня "референдум". 1 січня 2015 року покинув посаду президента Швейцарії.

Про такі плани Москви Гіркін зрозумів після дзвінка очільника окупантів Криму Аксьонова, який на початку травня 2014 року запропонував йому терміново повертатися на півострів.

"Відтоді, я "носив в собі" розуміння, що нас (окупантів і проросійських найманців – 24 канал) цинічно зрадили. Але залишалася надія на те, якщо ми зуміємо протриматися досить довго, то ситуація зміниться та Росія все-таки надасть допомогу. Так і сталося пізніше, але "триматися" довелося не дні або тижні, а три з половиною місяці. Адже практично до середини серпня надії на допомогу були мізерними та ненадійними, але вже наприкінці серпня надії на допомогу Москви почали поступово зростати", – зауважив Гіркін.

Також він зазначив, що перед виїздом з Донбасу втомився морально, відтак припустився кількох помилок. Щоправда окупант додає, що правильних і своєчасних рішень з його боку було більше.

У 2017 році під час дебатів з російським опозиціонером Олексієм Навальним Гіркін заявляв, що війну на Донбасі розпочав саме він, а гроші на це взяв у Криму.

"Я можу сказати, що зброю я взяв в Криму, там же взяв і дуже невеликі гроші, які у мене були, досить невеликі. А на інші питання я як офіцер просто не можу та не буду відповідати, тому що відповідь на це питання позбавить мене моєї офіцерської честі", – переконував окупант.

У 2014 році, колишній керівник бойовиків Донбасу також запевняв, що спусковий гачок війни все-таки натиснув він.

Якби наш загін не перейшов кордон, в результаті все б скінчилося, як в Харкові, як в Одесі. Було б кілька десятків убитих, обпалених, заарештованих. І на цьому б скінчилося. А практично маховик війни, яка до сих пір йде, запустив наш загін. Ми змішали всі карти на столі. Всі! І з самого початку ми почали воювати серйозно,

– казав Гіркін.

Хто такий Ігор Стрєлков?Його справжнє ім’я – Ігор Всеволодович Гіркін. Народився він 17 грудня 1970 році у Москві. Став відомим на початку протистояння України та Росію на південному сході (весна 2014 року). Зокрема, він є причетним до захоплення Верховної ради АР Крим. Також Стрєлков-Гіркін командував штурмом фотограметричного центру у Сімферополі (у результаті загинув військовослужбовець Збройних сил України Сергій Кокурін) та був керівником російського диверсійного угруповання у Сімферополі. За інформацією ЗМІ, він був куратором перемовин самопроголошеного "прем'єр-міністра Криму" Сергія Аксьонова з російським керівництвом.



Після окупації Криму Гіркін перебрався на Донбас, де очолюваний ним загін, який прибув з Росії, захопив в квітні того ж року міста Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині. З 16 травня до 14 серпня 2014 року займав посаду "міністра оборони" фейкової "ДНР". На Донбасі він ще організував незаконне утримання військовослужбовців 25-ї окремої повітрянодесантної бригади ВДВ ЗСУ у Слов'янську 16 квітня 2014 року. Група під керівництвом Гіркіна організувала й викрадення, катування та вбивство депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака, студента КПІ Юрія Поправка та учасника Євромайдану Юрія Дяковського.



Україна щодо Стрєлкова-Гіркіна розпочала кримінальне провадження за фактом організації викрадення людини, катування та умисного вбивства, а також вчинення дій на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, проведення диверсійно-підривної діяльності та організації масових заворушень на території України. Його оголошено у розшук. Гіркіну закидають створення терористичної організації та здійснення терактів в Україні.



Крім того, як російський "доброволець" Гіркін брав участь у сепаратистських виступах в Придністров'ї в червні-липні 1992 року та виконував спеціальні завдання у низці регіонів Росії. За даними правозахисників, у 2001 році, будучи офіцером 45-го розвідувального полку спеціального призначення, був причетним до серії викрадень людей у Чечні, в районі селищ Хатуні, Махкет та Тевзені. Викрадені особи досі вважаються зниклими безвісти.