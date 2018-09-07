"Кримський титан", який спричинив хімвикид в Армянську, повністю зупиняють: відома дата

Генеральний директор заводу "Кримський титан" Андрій Акулов заявив, що завод повністю зупинять 9 вересня. Про це він повідомив під час засідання оперативного штабу по ситуації в Армянську.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Все йде за планом: сьогодні зупинена ще одна піч. У роботі ще чотири печі. Одна з них буде зупинена завтра і три печі – в неділю, приблизно о 20.00. З неділі завод буде повністю зупинений, – сказав Акулов.

Окрім цього гендиректор повідомив, що для нейтралізації речовини в кислонакопичувачі підприємства в колектор подадуть воду, яку завод використовує для виробничих цілей, з вапняним відводом.

Раніше повідомлялось, що на півдні Херсонської області через викиди в окупованому Криму отруїлися 37 прикордонників. Контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом припиняють свою роботу.