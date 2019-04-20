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      Кримського активіста засудили до 6 років колонії в Росії за допис у соцмережі

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      Євгенія Каракашева засудили до 6 років колонії загального режиму в Росії
      Євгенія Каракашева засудили до 6 років колонії загального режиму в Росії / Krymr.com

      Військовий суд у Ростові-на-Дону засудив активіста з окупованої Євпаторії Євгенія Каракашева до 6 років колонії загального режиму. Чоловіка визнали винним у закликах до тероризму в соціальній мережі "ВКонтакте".

      Каракашеву також на 2 роки заборонили адмініструвати інтернет-сайти, повідомляє "Радіо Свобода".

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      Російська прокуратура просила для кримчанина 9 років колонії загального режиму. 12 квітня на засіданні суду Каракашев відкинув обвинувачення і назвав справу політичною.

      Активіста затримали працівники Слічого комітету Росії 1 лютого 2018 року в Євпаторії. Каракашеву закидали підозру в "екстремістських висловлюваннях" у соцмережах. Приводом став відеофайл без назви, який кримчанин нібито опублікував на своїй сторінці у "ВКонтакте" в 2014 році, і текст, відправлений у неназваний чат у 2017 році.

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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Тероризм Кримінальні новини Україна – Росія Євпаторія
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