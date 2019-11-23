"Крипто-королева" з Болгарії, або Як шахрайка обманула людей на 4 млрд доларів

Свого часу, коли лише з'явилася перша в світі криптовалюта, біткоїн – мільйони людей мріяли про збагачення за її допомоги.

Сьогодні можна стверджувати, що, загалом, ідея криптовалюти, так би мовити, "довела себе": біткоїн прижився, став частиною світової фінансової системи, його курс до тієї чи іншої "регулярної" валюти можна побачити на будь-якій біржі.

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Але, разом із цим, криптовалютний бум неминуче народив цілу зграю шахраїв, які наживаються на довірливих вкладниках, вигадуючи різноманітні схеми грабунку. Найвідомішою та, певно, найуспішнішою з таких "крипто-шахраїв" досі вважається така собі доктор Ружа Ігнатова з Болгарії, винахідниця власної криптовалюти OneСoin. Вона примудрилася так "розкрутитися", що пограбувала вкладників на мільярди доларів! Після чого... просто щезла. Наразі її розшукує ФБР, а її брат, який дав проти неї свідчення, змушений переховуватися за допомоги американської програми захисту свідків.



Ружа Ігнатова / Фото з відкритих джерел

Onecoin – "вбивця" біткоїна

"Золота лихоманка" навколо біткоїна вже давно відійшла в історію: коли курс першої у світі криптовалюти наприкінці 2017 року вперше "пробив" магічний кордон у 20 тисяч доларів США за один біткоїн – мільйони людей відчували себе справжніми біржовими геніями на хвилі успіху, мріяли про швидке збагачення. Але з тієї пори курс біткоїна постійно веде додолу, хоча й, слід зазначити, ще й досі тримається у вельми непоганих межах, коливаючись між 7 та 10 тисячами доларів за один біткоїн. Мільйонам людей не вдалося швидко збагатитися, але одиницям пощастило: Ружа Ігнатова, болгарська винахідниця криптовалюти з назвою OneСoin, "зірвала банк"... але аж ніяк не в законний спосіб – вона просто пограбувала своїх вкладників.

Її обіцянки звучали просто чудово: криптовалюта Ігнатової мала знищити біткоїн та замінити його на світових біржах. Вона покликана змінити світ, а ті, хто вкладуться в ці зміни – щонайменше подвоять свої капітали. Ці обіцянки люди слухали з радістю: самопроголошена "крипто-королева" у своїх рекламних турне збирала цілі стадіони палких прихильників (наприклад, у Великій Британії вона виступала перед десятками тисяч глядачів не де-небудь, а на самому стадіоні "Вемблі"). В її OneСoin вкладали шалені гроші, причому тривало це аж три роки поспіль: фірма Ігнатової була заснована в 2014 році, а в 2017 році доктор Ружа Ігнатова... щезла з усіма грошима, ніби скрізь землю провалилася.

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"Сніжний ком" та мільярди

Її брат Костянтин заявив суду в Нью-Йорку, що не знає, куди поділася його гіперактивна сестричка. Після її зникнення він став директором компанії Onecoin і, як такий, був заарештований в Лос-Анджелесі навесні 2017 року. За даними американської преси, Костянтин Ігнатов активно співпрацював зі слідством та визнав себе винним в шахрайських діях та в "відмиванні" грошей. За несплату податків та обманні дії йому все ще загрожують аж 90 років тюрми – повідомляє нью-йоркська газета Inner City Press. ФБР вже кілька років спостерігала за ним та за його сестрою, позаяк Onecoin, на думку американських офіційних установ – це взагалі не криптовалюта, а класична "фінансова піраміда", просто в новій, сучасній "обгортці".



Брат Ружи Ігнатової Констянтин Ігнатов / Фото з відкритих джерел

Шахрайська модель, яку зазвичай називають "сніговим комом", збудована таким чином, що кожен "гравець" залучає нових "учасників", які мають інвестувати власні гроші. Насправді, всі ці кошти розподіляються лише "наверху" – серед тих, хто вигадав та запустив цей "сніговий ком". Вкладники "знизу" своїх грошей більше ніколи не бачать. Саме таким чином "сніговий ком" із назвою OneСoin, за оцінкою британської телерадіокомпанії BBC, зібрав близько чотирьох мільярдів доларів. Куди саме поділися всі ці гроші, зараз не можуть сказати ні британські журналісти-розслідувачі, ані американські спецагенти ФБР: вони зникли.

Куди щезла Ігнатова?

Пані Ружа Ігнатова також зникла. Як повідомив її заарештований брат, вона придбала собі "крутий" паспорт (якої саме країни – невідомо, спекуляції сягають великого географічного ареалу – від Аргентини до Росії), після чого він купив їй квиток на літак із Софії до Відня й далі – до Афін. До речі, брат із сестрою, хоч і болгарські громадяни, а виросли зовсім не в Болгарії, а в німецькому місті Шрамберг, тож шукають її, окрім інших країн, ще й в Німеччині. Також слідство ведеться проти американського адвоката Ігнатових, якого звинувачують у "відмиванні" частини поцуплених грошей. Через те, що Костянтин Ігнатов так активно співпрацював зі слідством, ФБР вважає, що його життя тепер опинилося в небезпеці. Тож Ігнатова доправили до програми захисту свідків. Як повідомляє BBC, є підозра, що його люба сестричка, яка має щільні контакти з болгарською мафією, могла "замовити" свого брата.

Але найцікавішим є те, що фірма OneСoin, попри цей страшний скандал та на зникнення своєї засновниці разом із чотирма мільярдами доларів, продовжує існувати. Вона відхрещується від будь-яких звинувачень у свій бік і називає їх, як пише німецьке видання Handelsblatt, "брехливою кампанією". При цьому продовжує закликати інвесторів вкладати в цю криптовалюту гроші. Щоправда, в тій же Німеччині вона вже два роки як втратила право комерційної діяльності – таким було рішення Федерального управління фінансового нагляду (BaFin). Ця установа заявила, що, за її даними, інвестори були змушені переказувати гроші на рахунки, які постійно мінялися, а звідти їх виводили з країни – це є ознакою кримінальної махінації. Але в цілій низці інших країн – у Великій Британії, в США тощо – компанія OneСoin продовжує свою діяльність. І це – попередження українським ентузіастам криптовалюти: не попадіться на цей гачок!

У Німеччині, слід зазначити, взагалі дуже розчаровані Ружею Ігнатовою. Її колишній однокласник розповів у інтерв'ю газеті Schwarzwälder Boten, що вона з дитячих років вважалася егоманкою та опортуністкою, але "те, що вона провернула таку велику аферу, я й уявити собі не міг". Насправді, 38-річна аферистка мала всі шанси "пробитися" в житті й без шахрайства. Її докторський титул – аж ніяк не сфальсифікований. Вона з відзнакою закінчила школу, отримала магістерський ступінь в університеті Констанци, а докторський ступінь в юриспруденції отримала не де-небудь, а в Оксфордському університеті.

Вся ця історія демонструє дві речі. Перша – ринок криптовалют, попри те, що існує він вже більше за десяток років, все ще є ризиковим та небезпечним, ніби Клондайк XIX століття. Тим, хто мріє заробити на ньому швидкі гроші й миттєво збагатитися, загрожує неабияка небезпека бути ошуканими. Друга ж – ринок криптовалют, незважаючи на недовіру до себе, все ж таки існує й існуватиме. Тому порада тим, хто бажає приєднатися до нього, проста: спочатку добряче вивчіть предмет, а лише потім беріться за справу. Невігласів "карають" всюди: хоч у фінансах, хоч в політиці, а хоч у повсякденному житті.

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