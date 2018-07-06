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Кріс Пайн підтвердив роман з екс-дівчиною Кріса Мартіна: фото

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Кріс Пайн і Аннабелль Уолліс на вечірці в Малібу
Кріс Пайн і Аннабелль Уолліс на вечірці в Малібу / uk.anygator.com

Американський актор Кріс Пайн вже довгий час перебував в пошуках своєї ідеальної коханої. Після кількох нетривалих романів, в зірки Голлівуду з’явилась нова дівчина – колишня подруга фронтмена гурту Coldplay Кріса Мартіна Аннабелль Уолліс.

Чутки про роман актор Кріс Пайн вирішив підтвердити на прогулянці з актрисою Аннабель у Лондоні, 4 червня. Як відомо, зараз у 37-річного кіноактора проходять зйомки "Диво-жінки 2" в столиці Великобританії, тому весь свій вільний час пара проводить разом. Для прогулянки пара обрала схожі "карамельні" образи.

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Кріс Пайн і Аннабелль Уолліс підтвердили роман у Лондоні

Зірка Аннабель Уолліс відома своїми ролями у нещодавній стрічці "Ти квач!", а також в "Мумії", "Тюдорах" та " Гострих картузах". 33-річна британка раніше перебувала у тривалих відносинах з фронтменом гурту Coldplay Крісом Мартіном – вони були разом з 2014 по 2016 роки. Щодо Кріса Пайна, то раніше чоловік зустрічався з ісландською моделлю Айріс Бьорк Йоханнесдоттір. Його останній роман завершився ще в 2014 році.

Перші чутки про роман Кріса і Аннабелль з'явилися три місяці тому, в березні, коли пара була помічена разом в аеропорту Хітроу, а згодом і на одній з вечірок в Малібу, де Кріс і Аннабелль сиділи за столиком навпроти один одного.


Кріс Пайн і Аннабелль Уолліс на вечірці в Малібу

Теги: LifeStyle Зіркові романи Голлівуд Кіно
Джерело: Etonline
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