Кріса Пратта заскочили на поцілунках з донькою Шварценеггера: фото

Зірка "Вартових галактики" і "Світу Юрського періоду" Кріс Пратт хоч і не офіційно, але все ж підтвердив роман з донькою Арнольда Шварценеггера Кетрін, про який ЗМІ пишуть вже не один місяць.

Про це повідомляють на TMZ.

Закохану пару помітили за поцілунками в Лос-Анджелесі, коли 38-річний Кріс і 28-річна Кетрін сходили разом на романтичне побачення. Новоспечена пара їла морозиво і цілувалася, не соромлячись сторонніх очей. Однак кіноактор виглядав дещо збентеженим.

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Що цікаво, на прогулянці також був присутній 5-річний син Пратта Джек від попереднього шлюбу з актрисою Анною Фаріс. Схоже, актор намагається налагодити стосунки між сином і його новою пасією.

Допис, поширений TMZ (@tmz_tv) 30 Лип 2018 р. о 10:13 PDT

У виданні інсайдери також повідомили, як саме познайомилися Пратт і Шварценеггер. "Вони зустрілися завдяки родичу Арнольда і відразу ж закохалися", – прокоментувало джерело, близьке до оточення Кріса. Батьки Кетрін у свою чергу задоволені вибором доньки.

Нагадаємо, що вперше Кріса Пратта і Кетрін Шварценеггер помітили на побаченні в середині червня. Тоді ж у ЗМІ зазначали, що актора вперше помітили на побаченні з моменту розлучення з Анною. З екс-дружиною він прожив 8 років у спільному шлюбі і в серпні 2017 року офіційному розлучився.