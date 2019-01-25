Кріштіану Роналду можуть позбавити престижних нагород: відомо причину

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза допустив, що футболіст Кріштіану Роналду може бути позбавлений державних нагород.

Португалець може залишитися без нагород через ухилення від сплати податків у Іспанії.

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Роналду був нагороджений орденом Великого хреста за заслуги перед Португалією в 2016 році після перемоги на чемпіонаті Європи. Крім того, у нього є медаль за заслуги перед рідним островом Мадейра.

Закон дуже простий: канцлер, який займається орденами, повинен вирішити, чи варто позбавити Роналду нагороди після події. Ми повинні дозволити тим, у кого є потрібні повноваження, вирішувати – чи застосуємо закон в цьому випадку,

– цитує президента Португалії AFP.

24 канал писав, що Роналду заплатить штраф 18,8 млн євро і отримає 23 місяці умовно за ухилення від сплати податків в Іспанії під час виступу за "Реал".

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду також звинувачується у справі про згвалтування. Американка Кетрін Майорга з Лас-Вегаса повідомила німецькому виданню Der Spiegel, що її згвалтував Кріштіану Роналду в 2009 році. Одразу після згвалтування Роналду заплатив жінці 375 тисяч доларів за мовчання. Однак у 2017 році її адвокат заявив, що договір не є дійсним. Сам Роналду усі звинувачення відкидає та називає їх фейком.

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