Кріштіану Роналду нещадно розкритикували за фото в день зникнення Еміліана Сали
Португальського нападника Кріштіану Роналду піддали критиці у соцмережах через невдале фото.
У день, коли проводилися рятувально-пошукові роботи літака, на якому летів футболіст Еміліано Сала, Роналду опублікував своє фото у twitter. Там усміхнений футболіст радо позує на борту літака. А сам допис містить радісні смайли.
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Таке фото було нещадно розкритиковано.
"Не найкращий день для такого твіту", – написав колишній нападник збірної Англії Гарі Лінекер.
"Це просто показує, що Роналду не знає, що коїться в світі, окрім нього самого", – йдеться в ще одному коментарі.
Варто зазначити, що у Роналду були причини для радості. Адже суд в Іспанії, хоч і визнав його винним у несплаті податків, присудив йому лише 23 місяці умовного ув’язнення та 18,8 мільйонів євро штрафу. Хоча футболісту загрожував реальний тюремний термін.
Нагадаємо, ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав безвісти літак з футболістом Еміліано Сала. Гравець підписав контракт з "Кардіфф Сіті" і летів з французького Нанта до своєї нової команди. Над Ла-Маншем пілот літака попросив екстрену посадку. Після цього на висоті 700 метрів над рівнем моря зв’язок з літаком пропав. Поки триває пошуково-рятувальна операція. Рятувальник знайшли залишки металу, але тіл поки не виявили. При цьому у поліції назвали версії, за яким футболіст та пілот могли вижити.