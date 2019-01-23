Кріштіану Роналду нещадно розкритикували за фото в день зникнення Еміліана Сали

Португальського нападника Кріштіану Роналду піддали критиці у соцмережах через невдале фото.

У день, коли проводилися рятувально-пошукові роботи літака, на якому летів футболіст Еміліано Сала, Роналду опублікував своє фото у twitter. Там усміхнений футболіст радо позує на борту літака. А сам допис містить радісні смайли.

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Таке фото було нещадно розкритиковано.

"Не найкращий день для такого твіту", – написав колишній нападник збірної Англії Гарі Лінекер.

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0 — Gary Lineker (@GaryLineker) 22 січня 2019 р.

"Це просто показує, що Роналду не знає, що коїться в світі, окрім нього самого", – йдеться в ще одному коментарі.

Just shows that Ronaldo has no idea what’s going on in the world, except his own. — Stewart Harris (@Stew_Harris) 23 січня 2019 р.

Incredible levels of insensitivity and selfishness here. — Ben Spicer (@spicer81) 22 січня 2019 р.

Not the best thing to post at this time Cristiano, 2 men, one a fellow footballer are feared dead after a plane crash. — Kevin Tucker Jr (@TucJr82) 23 січня 2019 р.

No corresponde esa foto en este momento tan triste para la familia del jugador...#PrayForSala — Miguel Fernandez (@bubu2585) 23 січня 2019 р.

Варто зазначити, що у Роналду були причини для радості. Адже суд в Іспанії, хоч і визнав його винним у несплаті податків, присудив йому лише 23 місяці умовного ув’язнення та 18,8 мільйонів євро штрафу. Хоча футболісту загрожував реальний тюремний термін.

Нагадаємо, ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав безвісти літак з футболістом Еміліано Сала. Гравець підписав контракт з "Кардіфф Сіті" і летів з французького Нанта до своєї нової команди. Над Ла-Маншем пілот літака попросив екстрену посадку. Після цього на висоті 700 метрів над рівнем моря зв’язок з літаком пропав. Поки триває пошуково-рятувальна операція. Рятувальник знайшли залишки металу, але тіл поки не виявили. При цьому у поліції назвали версії, за яким футболіст та пілот могли вижити.

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