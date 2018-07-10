Кріштіану Роналду офіційно перейшов в "Ювентус"
Португальський нападник Кріштіану Роналду офіційно перейшов з мадридського "Реалу" в туринський "Ювентус".
Інформацію про це підтвердили на офіційному сайті "Реалу". Деталі угоди не повідомляються.
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Перед тим зазначалося, що "Ювентус" може викупити контракт гравця за 100 мільйонів євро. І самому Роналду запропонувати чотирирічну угоду із зарплатою в 30 мільйонів євро за сезон.
Джерело: 24 Канал
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