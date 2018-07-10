Кріштіану Роналду офіційно перейшов в "Ювентус"

Португальський нападник Кріштіану Роналду офіційно перейшов з мадридського "Реалу" в туринський "Ювентус".

Інформацію про це підтвердили на офіційному сайті "Реалу". Деталі угоди не повідомляються.

Читайте також: Добре, що Україна поступилася не комусь із невдах, а саме Хорватії, – Маркевич

Перед тим зазначалося, що "Ювентус" може викупити контракт гравця за 100 мільйонів євро. І самому Роналду запропонувати чотирирічну угоду із зарплатою в 30 мільйонів євро за сезон.