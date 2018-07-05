Кріштіану Роналду підписав контракт з "Ювентусом" і пройшов медогляд, – Моджі
Португальський нападник Кріштіану Роналду перебирається до італійського "Ювентуса". Клуб викупив його контракт в іспанського "Реала" за 100 мільйонів євро.
Відповідну інформацію підтвердив колишній генеральний директор "Ювентуса" Лучано Моджі.
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За його словами, гравець відправився до Німеччини для проходження медогляду.
Зазначається, що "Ювентус" запропонував 33-літньому гравцю контракт на чотири роки з зарплатою в 30 мільйонів євро.
Джерело: 24 Канал
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