Кріштіану Роналду підписав контракт з "Ювентусом" і пройшов медогляд, – Моджі

Португальський нападник Кріштіану Роналду перебирається до італійського "Ювентуса". Клуб викупив його контракт в іспанського "Реала" за 100 мільйонів євро.

Відповідну інформацію підтвердив колишній генеральний директор "Ювентуса" Лучано Моджі.

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За його словами, гравець відправився до Німеччини для проходження медогляду.

Secondo me ha già firmato e fatto le visite a Monaco di Baviera #CR7 — Luciano Moggi (@LucianoMoggi) 4 липня 2018 р.

Зазначається, що "Ювентус" запропонував 33-літньому гравцю контракт на чотири роки з зарплатою в 30 мільйонів євро.